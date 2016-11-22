Garenta’da Euro 3.35’de kaldı

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, müşterilerine finansal anlamda da destek olmaya devam ediyor. Esnek ve hızlı araç kiralama deneyimleri ile şirketlerin önemli bir paydaşı olan Garenta, uzun dönem araç kiralamalarında Euro kurunu 3.35 TL’de sabitledi. GarentaPRO müşterileri, 30 Kasım 2016 tarihine kadar, şirket adına yapacakları 12 ay ve üzeri kiralamalarda sabit kur üzerinden peşin ve kredi kartına taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kampanya, garentapro.com internet sitesi üzerinden yapılacak tüm uzun dönem araç kiralamalarında, stoktaki belirli araçlarda uygulanıyor. Garenta’nın tüketici beklentilerine göre tasarlanan internet sitesi müşterilerin kiralama deneyimini hızlandırıyor. Garenta’nın uzun dönem araç kiralamak isteyen müşterilerine sunduğu avantajlar bununla da sınırlı kalmıyor. Kasım ayı sonuna kadar KIA Sportage 1.6 benzinli otomatik GT-line Prestige 4X4 serisi aracı 349 Euro + KDV’den başlayan fiyatlarla kiralamak mümkün.



GarentaPRO markası ile müşterilerin uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlarını karşılayan Garenta, avantajlı fiyatlandırma yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve 7 gün 24 saat desteği ile dikkat çekiyor. Garenta’nın Euro kuru sabitleme fırsatı ile ilgili detaylarına www.garentapro.com internet sitesinden ulaşılabiliyor.