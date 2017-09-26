banner181
Ana SayfaGÜNCEL

"Galatasaray maçında herkes üzerine düşeni yapacak"

26 Eylül 2017 Salı 14:58
Bu haber 564 kez okundu

Kardemir Karabükspor Altyapı Sorumlusu Açıkgöz: Alınacak puan ya da puanların takımdaki havayı sezon başındaki duruma getireceğini düşünüyoruz"

"Galatasaray maçında herkes üzerine düşeni yapacak"
KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Levent Açıkgöz, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Alınacak puan ya da puanların takımdaki havayı sezon başındaki duruma getireceğini düşünüyoruz." dedi. Açıkgöz, Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından istifa eden Erkan Sözeri'nin yerine yönetimin kendisini görevlendirdiğini ve takımı Galatasaray maçına hazırladığını söyledi. Maça kısa bir zaman kaldığını belirten Açıkgöz, "Galatasaray maçında herkes üzerine düşen görevi yapacak. Takımın kurulu bir düzeni var. Bunu antrenman performanslarına göre takviye yaparak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Karşılaşmaya iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Takımdaki moraller dibe vurmuş durumda. 3 haftadır galip gelemiyoruz. İyi bir Galatasaray var. Yenilgisiz, kendi sahası ve taraftarı önünde coşkulu oynayan bir Galatasaray. Bizim oyuncular da fazla bir şey demeden konsantrasyonlarını en üst seviyeye çıkartacaktır. Alınacak puan ya da puanların takımdaki havayı sezon başındaki duruma getireceğini düşünüyoruz. Bunu yapacak güçteler." şeklinde konuştu. 

Galatasaray maçı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Açıkgöz yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, istasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maçla son buldu. Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin antrenmana katılmadı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.