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FT yılın insanı olarak bir Türk'ü seçti

Financial Times (FT) gazetesi Yılın İnsanı olarak Türk bir ismi seçti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, Financial Times tarafından "Yılın Enerji İnsanı" ilan edildi.

FT yılın insanı olarak bir Türk'ü seçti

Financial Times (FT) gazetesi Yılın İnsanı olarak Türk bir ismi seçti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, Financial Times tarafından "Yılın Enerji İnsanı" ilan edildi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:37
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FT yılın insanı olarak bir Türk'ü seçti

FT'nin usta yazarı Nick Butler, konuyla ilgili kaleme aldığı makalede, "Son 10 yılda Uluslararası Enerji Ajansı veriler ve fikirler konusunda vazgeçilmez bir kaynak haline geldi.

Bu başarı orada çalışan birçok insanın çalışmaları sayesinde sağlandı, fakat başlıca rolü eski baş ekonomist ve şimdiki başkanı Fatih Birol oynadı. Bu nedenle 2017 enerji insanı olarak onu seçiyorum" dedi.

 Uluslararası Enerji Ajansı'nın Birol liderliğinde değişen dünyanın dengelerine uyum sağlamayı başardığı kaydedilen makalede, "Kuruluş hedefini ihmal etmeden enerji güvenliği tanımını bugünün gerçekleri olan iklim değişikliği, şehirlerde hava kalitesi ve enerjiye erişim gibi konuları kapsayacak şekilde genişletti" denildi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:57
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