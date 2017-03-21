Fotoğraf stüdyosu gibi kahvehane

BARTIN (AA) - Bartın’da, kahvehanesine gelen sürekli müşterilerinin fotoğraflarını 13 yıldır çerçeveletip dükkan duvarlarına asan 64 yaşındaki Kadir Kılıç, anılarını yaşatmak istediği yaklaşık 5 bin müşterisinin fotoğrafını sergiliyor.

Bartın kent merkezinde 46 yıldır kahvehanecilik yapan Kılıç, 13 yıldır daimi müşterilerinden aldığı fotoğraflarla iş yerinin duvarlarını süslüyor. Oğlu Mustafa'nın önerisiyle fotoğraf koleksiyonuna başlayan Kılıç, şu ana kadar duvarlara astığı yaklaşık 5 bin fotoğraflık albümün yanı sıra elinde bulunan fotoğraflara yer bulmakta zorlanıyor.

Anıları, zihinlerin dışında da yaşatmak istediği için fotoğraf koleksiyonunu yapan iş yeri sahibi, ölen müşterilerinin resimlerinin üzerine ise yıldız işareti koyuyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiği ve saydığı müşterilerinin, sadece hafızalarda değil hatıralarda da yaşatmak için böyle bir koleksiyon yaptığını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin müşterisinin fotoğrafını sergilediğini belirten Kılıç, "46 yıldır kahvehanecilik yapıyorum, 13 yıldır da oğlumla çalışıyoruz. Sevdiğimiz dostlarımız, müşterilerimiz unutulmasın diye fotoğraflarını iş yerimin duvarına asıyorum. Bunlar içinde ölenler, memleketi terk edenler oluyor. Sevdiklerimiz sadece hafızalarda değil de bir de hatıra olarak kalsın diye fotoğrafları duvarlara asıyoruz." diye konuştu.

Kahvehanesinde fotoğrafları ilk defa gören müşterilerinin sevindiğini anlatan Kılıç, “Kahvehaneme ilk defa gelen müşterilerim görünce seviniyorlar ve şaşırıyorlar. Sonra da 'Benim de bir fotoğrafım olsun.' diye teklifte bulunuyorlar. Güzel bir anı oluyor." dedi.

- "İsimleri yazmıyor ama benliğimizde kim oldukları var"

Kılıç, müşterilere olan saygı ve sevgisinden ötürü koleksiyonu yaptığı ve anıları canlı tutmak istediğini belirterek, sayısı fazla olmasına rağmen herhangi bir müşterisini fotoğrafından tanıyabileceğini ifade etti.

Hayatını kaybeden müşterilerin fotoğrafının üzerine yıldız koyduğunu aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybedenleri bu şekilde belirtiyoruz. Fotoğrafların arasında 150’ye yakın ölen müşterimiz var. Fotoğrafların üzerinde isimleri yazmıyor ama benliğimizde kim oldukları var. Bu gelenek, kahvecilik işimiz devam ettiği sürece devam eder. Kişilere karşı sevgimiz saygımız aynı olduğundan ben ölünceye kadar devam eder."

Kılıç ayrıca 200 müşterisinin daha fotoğrafını aldığını ancak yer kalmadığı için kendisine ait olan diğer dükkana asabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı