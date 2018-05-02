Ford Otosan’ın gönüllüleri, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesini yeniledi

Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 2002 yılında kurulan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ford Otosan Atölyesi kapsamlı bir bakım gördü. Yaklaşık 45 öğrencinin eğitim görebileceği atölyenin aydınlatmaları, duvar tadilat/tamiratı ve boya işlemleri Ford Otosanlılar tarafından gerçekleştirildi.



Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan, çalışanlarının sosyal sorumluluk çalışmalarını gönüllü olarak gerçekleştirmesini amaçlayarak, her yıl daha fazla ihtiyaç sahibine dokunmaya devam ediyor. Şirket, kurumsal vatandaşlık anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için eğitim, eşitlik, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda topluma fayda sunan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek çalışanları ile gönüllüğe destek verirken, gönüllülük kavramını da toplum genelinde yaymak için çalışıyor.