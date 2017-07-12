Fiat Egea otomobilseverleri piste çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ı otomobilseverlere tanıtacağı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine katılım gösterenler, modelin pist versiyonunu tanıma fırsatı elde ederken, aynı zamanda güvenli otomobil kullanımı hakkında bilgilendirilecek.

Ehliyet sahibi tüm erkek ve kadın otomobilseverlerin etkinliğin düzenlendiği illerde bulunan Fiat bayiliklerine başvuru yaparak katılabildiği organizasyon, özel olarak hazırlanmış 6 Fiat Egea sedan ile birlikte Tekirdağ Çorlu'da başladı.

Tekirdağ'dan sonra ilk olarak Bursa, sonrasında da İzmit'te düzenlenecek olan etkinlikler, yıl sonuna kadar aralarında Samsun, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu farklı illerde organize edilecek.

- "Güçlendirilmiş Egealar ile heyecanlı bir dünyanın kapılarını açacağız"

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fiat markası olarak yeni ürünlerinin ve bayi teşkilatının gücüyle her geçen gün daha çok müşteriye ulaştıklarını, sektördeki konumlarını kuvvetlendirdiklerini ifade etti.

Aytaç, 2015 yılının son çeyreğinde lansmanını gerçekleştirdikleri Egea'nın, Fiat markasının başarısında çok önemli bir payı olduğunu belirterek, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Egea'nın bu başarısını sürdürmek ve otomobil tutkunlarını Egea ile farklı bir ortamda bir araya getirmek amacıyla "Egea Seni Piste Çağırıyor" organizasyonunu başlattıklarını aktardı.

Bu etkinlik kapsamında, güçlendirilmiş Egealar ile Türkiye genelinde pek çok farklı noktada heyecanlı bir dünyanın kapılarını açacaklarını ifade eden Aytaç, "TOSFED'in de desteği ile etkinlik sürecinde otomobilseverlere güvenli sürüş eğitimleri verecek, özel olarak üretilen Egealar ile sürüş deneyimi yaşatacağız. Katılımcıları otomobilin bir adım ötesine geçirerek otomobil sporları ile tanıştırmayı hedeflediğimiz etkinliğimizin ilkini bayimiz Haliç Oto ile birlikte Çorlu'da organize ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Altan Aytaç, yaklaşık 200 kişinin katılım gösterdiği etkinliğin yıl sonuna kadar Türkiye'nin farklı illerinde devam edeceğini kaydetti.

- Asfalta özel 180 HP'lik Egea sedan

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, 6 ileri manuel şanzımanın aralıkları da kısaltıldı.

17 inç boyutunda speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de Egea Sedan'da pist kullanımı için özel olarak sunuluyor.

Anadolu Haber Ajansı