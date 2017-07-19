Fethiye'de caretta carettanın yumurtlaması görüntülendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otelin kumsalına yumurtlayan caretta caretta, otel çalışanlarınca görüntülendi.

Görüntülerde, Göcek Mahallesi'ndeki bir otelin kumsalına çıkan caretta carettanın yuvasını kazması, yumurtalarını bıraktıktan sonra denize gidişi yer alıyor. Otel çalışanlarının Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi üzerine yuva şeritlerle koruma altına alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde caretta carettalarla ilgili yıl boyu çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Caretta carettaların en fazla Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na yuva yaptığını ifade eden Kaska, "DEKAMER ekibi İztuzu haricinde diğer küçük kumsallardaki yuvaları da inceliyor. Göcek'teki yuvanın da koruma ve kontrolleri DEKAMER tarafından yapılacak." dedi

Kaska, kumsala yumurta bırakan kaplumbağa görenlerin DEKAMER'e bilgi vermesini istedi.

Anadolu Haber Ajansı