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FB VE GS EN ZENGİNLER LİSTESİNDE

19 Ocak 2017 Perşembe 09:56
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Deloitte'un 2015-16 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı.

FB VE GS EN ZENGİNLER LİSTESİNDE
ANKARA (AA) - Deloitte'un 2015-16 sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı. Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2015-16 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği "Futbol Para Ligi" isimli 20'nci raporunu yayımladı. Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25'inci sıradan girdi. Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon avroluk geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu.

Zirve yer değiştirdi
 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i geride bırakarak 689 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.  Son yıllarda eski başarılı dönemlerinden uzak bir performans sergileyen Manchester United'ın 11 yıl aranın ardından zirveye çıkmasında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa'yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon avroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer aldı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon avroluk geliriyle Barcelona'nın ardından 3'üncü sıranın sahibi oldu. Geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, 172,1 milyon avroluk geliriyle listenin ilk 20'sine ilk kez adını yazdırdı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da 192,3 milyon avroluk geliriyle listeye 18'inci sırada girdi. Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz kulübünün yer alması, dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 7,4 milyar avroya ulaştı ve rekor kırdı.

İlk 20
Rapordaki verilerin tabloya yansıması şöyle:

Sıra Takım Ülke 2015-16 sezonu geliri (milyon avro) Önceki sezondaki geliri (milyon avro)
1 Manchester United İngiltere 689 519,5
2 Barcelona İspanya  620,2 560,8 
3 Real Madrid İspanya 620,1 577
4 Bayern Münih  Almanya  592 474
5 Manchester City İngiltere 524,9 463,5
6 Paris Saint-Germain Fransa 520,9 480,8
7 Arsenal İngiltere  468,5 435,5
8 Chelsea İngiltere  447,4 420 
9 Liverpool İngiltere  403,8 391,8
10 Juventus İtalya 341,1 323,9
11  Borussia Dortmund Almanya 283,9 280,6
12 Tottenham  İngiltere  279,7 257,5
13 Atletico Madrid  İspanya  228,6 176,6 
14 Schalke 04 Almanya 224,5 219,7
15 Roma İtalya   218,2 179,1
16 Milan İtalya  214,7 199,1
17 Zenit Rusya 196,5 167,8
18 West Ham United (yeni)  İngiltere  192,3  -
19 Inter  İtalya   179,2  164,8 
20 Leicester City (yeni) İngiltere 172,1  - 

Anadolu Haber Ajansı
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