Fairmont Quasar İstanbul’a yeni genel müdür yardımcısı

Yüz yılı aşkın bir otelcilik mirası bulunan, tüm dünyada konuklarına unutulmaz seyahat deneyimleri sunarak “Anları anılara dönüştüren” Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’da, Genel Müdür Yardımcılığı görevine Can Özmeriç getirildi.



Yirmi yılı aşkın otelcilik deneyimi bulunan Özmeriç, özellikle ciro yönetimi ve satış & pazarlama alanındaki birikimini, bundan böyle Fairmont Quasar İstanbul’da değerlendirecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki Hilton ve Conrad otellerinde rezervasyondan ciro yönetimi ve satış birimlerinin çeşitli alanlarına uzanan bir kariyeri olan Özmeriç, Fairmont ailesine katılmadan önce Conrad Istanbul Bosphorus ve Hilton Istanbul Bosphorus’tan sorumlu İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu.