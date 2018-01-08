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Fairmont Quasar İstanbul’a yeni genel müdür yardımcısı

İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de yer alan ve Ocak ayında birinci yılını kutlayan Fairmont Quasar İstanbul’un Genel Müdür Yardımcılığı görevine, turizm sektörünün deneyimli ismi Can Özmeriç getirildi.

Fairmont Quasar İstanbul’a yeni genel müdür yardımcısı

İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de yer alan ve Ocak ayında birinci yılını kutlayan Fairmont Quasar İstanbul’un Genel Müdür Yardımcılığı görevine, turizm sektörünün deneyimli ismi Can Özmeriç getirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
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Fairmont Quasar İstanbul’a yeni genel müdür yardımcısı

Yüz yılı aşkın bir otelcilik mirası bulunan, tüm dünyada konuklarına unutulmaz seyahat deneyimleri sunarak “Anları anılara dönüştüren” Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’da, Genel Müdür Yardımcılığı görevine Can Özmeriç getirildi.

Yirmi yılı aşkın otelcilik deneyimi bulunan Özmeriç, özellikle ciro yönetimi ve satış & pazarlama alanındaki birikimini, bundan böyle Fairmont Quasar İstanbul’da değerlendirecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki Hilton ve Conrad otellerinde rezervasyondan ciro yönetimi ve satış birimlerinin çeşitli alanlarına uzanan bir kariyeri olan Özmeriç, Fairmont ailesine katılmadan önce Conrad Istanbul Bosphorus ve Hilton Istanbul Bosphorus’tan sorumlu İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:56
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