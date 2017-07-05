FAA, AMAC Aerospace Turkey’in yetkilerini genişletti

Türkiye’nin önde gelen VIP uçak modifikasyon ve bakım merkezi AMAC Aerospace Turkey, yetkilerini genişletmeye son sürat devam ediyor. Türkiye’de iş jeti bakım sektöründeki FAA’den yetki sertifikası alan ilk firma olan AMAC Aerospace Turkey, bu kez yetki sertifikasını yenilemekle kalmayıp aynı zamanda genişletti.

ABD Federal Sivil Havacılık Kuruluşu’nun, Part-145 Bakım Kuruluşu yetki sertifikasının yenilenmesi için Haziran ayında denetlediği AMAC Aerospace Turkey, denetlemeden başarıyla geçerek yetki sertifikasını yeniledi. FAA’in denetlemesiyle AMAC Aerospace Turkey, Dassault Falcon 2000/F2000EX EASy C bakımı ve Falcon 7X 48 aylık bakımlarını da içerecek şekilde yetkilerini genişletti.

AMAC Aerospace Turkey’in aldığı bu yetkiyle Ortadoğu bölgesinde uçan Dassault Falcon iş jetlerine Türk teknisyen ve mühendisleri bakım hizmeti verebilecek. Bölgede çok sayıdaki Dassault Falcon iş jetine Üretici Yetkili Servis Merkezi AMAC Aerospace Turkey’in İstanbul Atatürk Havalimanı ve yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan Bodrum Havalimanı’ndaki tesislerinde de hat ve üs bakım işlemi yapılabilecek.