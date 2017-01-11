ETİ Süt Burger, “Nielsen Avrupa Çığır Açan İnovasyon Raporu”na Girmeye Hak Kazandı!

Batı ve Doğu Avrupa’nın 8 ülkesindeki hızlı tüketim sektörünün (FMCG) başarılı lansmanlarını değerlendirmek ve bu lansmanların sektöre ilham vermesini sağlamak amacıyla hazırlanan raporda yer alacak ürünler, “farklılık”, “hedeflere uygunluk” ve “başarının sürdürülebilirliği” olmak üzere 3 temel kritere göre değerlendiriliyor. “Farklılık” kriterinde ürünlerin içerik, paketleme ve boyut gibi özellikleriyle pazara sunduğu yenilik değerlendirmeye alınırken, “hedeflere uygunluk” kriterinde ciro, “başarının sürdürülebilirliği” kriterinde ise lansmanın ikinci yılında cirosal başarıdaki devamlılık esas alınıyor.

“Gücünü Sütten Alan Burger” söylemiyle ürün çeşitleri arasına her geçen gün bir yenisini ekleyen ETİ Süt Burger, sade, muzlu ve kakaolu çeşitleriyle çocuklar için birbirinden lezzetli soğuk atıştırmalıklar sunuyor.