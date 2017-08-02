banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Eta Melco’ya yeni genel müdür yardımcısı

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:46
Bu haber 780 kez okundu

Mitsubishi Electric Corporation ortaklığı ile kurulmuş olan ve Türkiye’de Mitsubishi Electric asansörleri ve yürüyen merdivenlerinin tek yetkili satıcısı konumunda bulunan ETA MELCO’nun yeni Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez oldu. Asansör sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Bezmez, 11 sene boyunca farklı pozisyonlarda rol aldığı ETA MELCO’da son olarak Bakü Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Eta Melco'ya yeni genel müdür yardımcısı
Teknoloji devi Mitsubishi Electric Corporation’ın ortaklığıyla kurulmuş olan ve dünya genelindeki pek çok görkemli yapının asansör ve yürüyen merdiven sistemlerine imza atan ETA MELCO’nun yeni Genel Müdür Yardımcısı, asansör sektöründe 23 yıllık deneyimiyle tanınan Hüseyin Avni Bezmez oldu. 11 sene boyunca farklı pozisyonlarda rol aldığı ETA MELCO’da 2016 yılından bu yana Bakü Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapan Bezmez, 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ETA MELCO Türkiye Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı bayrağını devraldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Avni Bezmez, profesyonel iş hayatının ilk yıllarında Digi Fiter, Schindler ve Hilti firmalarında Satış Mühendisi olarak görev aldı. Ardından 1998 yılında Mitsubishi Electric asansörleri ve yürüyen merdivenlerinin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olan ETA-MELCO bünyesine Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katılan Bezmez, Ankara ve Antalya ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirerek Bölge Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında kariyerine İsviçreli hidrolik asansör sistemleri firması Bucher Hidrolik’te Genel Müdür olarak devam eden Bezmez, 2016 yılında Bakü Ofisi Genel Müdürü olarak tekrar ETA-MELCO ailesine katıldı. İyi derecede İngilizce bilen Bezmez, 2 çocuk babası ve İstanbul’da yaşıyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.