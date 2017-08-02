Eta Melco’ya yeni genel müdür yardımcısı

Teknoloji devi Mitsubishi Electric Corporation’ın ortaklığıyla kurulmuş olan ve dünya genelindeki pek çok görkemli yapının asansör ve yürüyen merdiven sistemlerine imza atan ETA MELCO’nun yeni Genel Müdür Yardımcısı, asansör sektöründe 23 yıllık deneyimiyle tanınan Hüseyin Avni Bezmez oldu. 11 sene boyunca farklı pozisyonlarda rol aldığı ETA MELCO’da 2016 yılından bu yana Bakü Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapan Bezmez, 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ETA MELCO Türkiye Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı bayrağını devraldı.



Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Avni Bezmez, profesyonel iş hayatının ilk yıllarında Digi Fiter, Schindler ve Hilti firmalarında Satış Mühendisi olarak görev aldı. Ardından 1998 yılında Mitsubishi Electric asansörleri ve yürüyen merdivenlerinin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olan ETA-MELCO bünyesine Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katılan Bezmez, Ankara ve Antalya ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirerek Bölge Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında kariyerine İsviçreli hidrolik asansör sistemleri firması Bucher Hidrolik’te Genel Müdür olarak devam eden Bezmez, 2016 yılında Bakü Ofisi Genel Müdürü olarak tekrar ETA-MELCO ailesine katıldı. İyi derecede İngilizce bilen Bezmez, 2 çocuk babası ve İstanbul’da yaşıyor.