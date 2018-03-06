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Ernet'ten Temizlik için Yenilikçi Ürünler

Yılların köklü markası Ernet, yenilikçi ürünleriyle temizlikte alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. Temizlik için Karbonat, Temizlik için Limon Tuzu ve Sirkeli Çok Amaçlı Temizleyici olmak üzere, Ernet’in üç yeni üründen oluşan serisi ile evlerde doğal temizlik rüzgârı esecek.

Ernet'ten Temizlik için Yenilikçi Ürünler

Yılların köklü markası Ernet, yenilikçi ürünleriyle temizlikte alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. Temizlik için Karbonat, Temizlik için Limon Tuzu ve Sirkeli Çok Amaçlı Temizleyici olmak üzere, Ernet’in üç yeni üründen oluşan serisi ile evlerde doğal temizlik rüzgârı esecek.

06 Mart 2018 Salı 11:33
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Ernet'ten Temizlik için Yenilikçi Ürünler

Karbonat; beyazlatma, kireç çözme, koku çekme, parlatma ve hijyen sağlama için en doğal bileşenlerdendir. Ernet Temizlik için Karbonat gıda olarak tüketilen karbonattan farklı olarak, özel üretim teknolojisi ile hazırlanan ince granüllü yapısıyla kolay çözünme ve çizmeden etkin temizlik sağlar. Ernet Temizlik için Karbonat’ı ambalajın arkasında yazan kullanım bilgileri ışığında, yine içerisinde yer alan ölçü kaşığı ile kullanabilir ve buzdolabı, halı, tezgâh gibi birçok farklı alanda gönül rahatlığıyla temizlik yapabilirsiniz. 

Ernet Sirkeli; içeriğindeki sirke asidi, limon asidi ve doğal aktif madde ile temizlikte size yardımcı. Sirkenin ardında bıraktığı keskin kokusunu, elma kokusu ile hafifleterek hazırlanan Ernet Sirkeli’ye evlerinizde yer açın.  

Gıdada kullanılan yapıda %100 sitrik asitten oluşan Ernet Limon Tuzu ise ince granüllü yapısı ile kireç çözme için vazgeçilmez bir ürün. Kolay çözünen ve çizmeden temizlik sağlayan Ernet Limon Tuzu’nu çaydanlık, su ısıtıcısı, duş başlığı gibi birçok farklı alanda kullanabilirsiniz.

Temizlik sektöründe Tuvalet Ürünleri ve Sprey Temizlik Ürünleri başta olmak üzere pek çok kategoride, 100’den fazla ürününü tüketicilerin beğenisine sunan Ernet “Yeni Temizlik Serisi’’ ile de adından söz ettirmeye devam edecek.
 

Son Güncelleme: 06.03.2018 11:35
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