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Erdoğan Bayraktar teknoloji lisesi açtı

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol yapıp, bu üniversitenin de destekleri ile İstanbul Halkalı’da ilk uygulamalı Teknoloji Meslek Lisesi’ni eğitime açtı.

Erdoğan Bayraktar teknoloji lisesi açtı

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol yapıp, bu üniversitenin de destekleri ile İstanbul Halkalı’da ilk uygulamalı Teknoloji Meslek Lisesi’ni eğitime açtı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:37
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Erdoğan Bayraktar teknoloji lisesi açtı

Bayraktar, VTK Vatan Teknoloji adıyla 4’ü İstanbul’da, diğer 3’ü Ankara, Kocaeli ve Bursa’da olmak üzere toplam 7 teknik okul açmayı plandıklarını aktardı. Zincirin ilk halkası ise 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayacak olan VTK Vatan Teknoloji Koleji Atakent Kampüsü.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar

UYGULAMALI EĞİTİM

VTK Vatan Teknoloji Koleji’nde eğitimler 10. sınıftan itibaren uygulamalı yapılıyor. Sınıflar 20-24 kişilik. Teorik dersler atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla destekleniyor. Okul ve sanayi işbirlikleri ile iş dünyasının deneyimleri öğrencilerle paylaşılıyor. Öğrenen ve üreten öğrencileri yetiştirileceği VTK Vatan Koleji’nde öğrenciler aranan elemanlar olarak mezun olacaklar.

VTK Vatan Teknoloji’nde teknoloji temalı eğitimin yayında mühendislik fakültelerinde hazırlık için de özel bir eğitim veriliyor. Amaç; mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olmak. Hali hazırda teknik okulları bitiren öğrencilere aldığı eğitime paralel bir üniversite bölümü seçtiğinde ek puanlar veriliyor. Örneğin Endüstriyel Otomasyon Tekonolojileri alanını bitiren öğrenci, gelen ek puan ile Mekatronik Mühendisliği’ne kolayca geçebiliyor. Yani mezun öğrenci dilerse teknisyen olarak profesyonel hayata atılabilecek ya da kendi işini kurabilecek, dilerse de öğrenim hayatına devam edip mühendislik yolunda ilerleyebilecek.

VTK Vatan Teknoloji Koleji ile 2019-2020 eğitim-öğretim hayatına başlayacaklarını belirten Erdoğan Bayraktar, 4 sene sonra da bir teknoloji üniversitesi kuracaklarının müjdesini verdi. Böylece ilk mezunlarından başlayarak tüm mezunlarının yüsek öğretimlerini de dilerse VTÜ Vatan Teknoloji Üniversitesi ile tamamlayabilmesi sağlanacak.

Son Güncelleme: 23.08.2019 14:42
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