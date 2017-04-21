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Erdemir Grubu, “Osmanlı Çileği” İçin Biyoçeşitlilik Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi Başlattı!

21 Nisan 2017 Cuma 14:28
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Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir Grubu, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Ereğli’de yetiştirilen dünyaca ünlü Osmanlı Çileği’ne bir sosyal sorumluluk projesiyle can suyu oldu.

Erdemir Grubu, 'Osmanlı Çileği” İçin Biyoçeşitlilik Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi Başlattı!
Geçtiğimiz yıllarda üretimi neredeyse durma noktasına gelen Osmanlı Çileği için ilk etapta 5 bin adet çilek fidesinin toprakla buluştuğunu belirten Grup Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Banu Kalay Erton, “Erdemir olarak Karadeniz Bölgesi’nin bu gizli hazinesinin üretimini yeniden canlandırmak amacıyla başlattığımız biyoçeşitliliğe katkı projemiz ile büyük gurur duyuyoruz. Nisan ayında yaptığımız fide dikiminin sonucunu başarılı bir şekilde aldıktan sonra kısa süre içinde üretimin artırılması ve vereceğimiz eğitimlerle yöredeki çiftçilerin Osmanlı Çileği yetiştiriciliği konusunda bilgilendirilerek, ilave ticari kazanç elde edebilmelerini hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.  

Türk çelik sektörünün lider kuruluşu Erdemir, demir-çelik sektöründeki başarılarını yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırdı. Osmanlı padişahlarının yurtdışından gelen üst düzey misafirlerine ikram ettiği ve son yıllarda üretimi durma noktasına gelen Osmanlı Çileği için bir biyoçeşitlilik projesi başlatan Erdemir Grubu, Nisan ayında toplam 5 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu. 
Karadeniz Ereğli’de, kaliteli Osmanlı Çileği fideleri yetiştirilerek pilot bölgede modern tekniklerle verimli ve maliyet tasarruflu bir üretim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Grup Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Banu Kalay Erton, “Bölgede Osmanlı Çileği’nin üretim miktarını artırmayı, yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı ve yerel istihdama katkı sağlayarak dünyaca ünlü Osmanlı Çileği’nin korunmasını amaçlıyoruz. 1 yıl önce temellerini attığımız projemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü, Zonguldak Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmanlı Çileği’ni Yaygınlaştırma Ve Üreticilerini Koruma Derneği’yle işbirliği yapıyoruz” bilgisini verdi. 

Projeye destek üç yıl boyunca devam edecek
Projeye minimum 3 yıl süresince devam etmeyi hedeflediklerini belirten Banu Kalay Erton, “Fidelerin ilk ekiminin tamamlanmasının ardından tahsis edilen alanda üretimi gerçekleştirecek çiftçilerimiz belirlenecek ve çalışmaya başlayacaklar. Eş zamanlı olarak fidelerin üretilmesini ve korunmasını sağlayacak teknik gereklilikler yerine getirilmeye devam edilecek” dedi. 
Osmanlı Çileği biyoçeşitlilik projesi kapsamında ilk hasad 2018 yılında alınacak. Projede üretime ek olarak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak. Bu kapsamda görsel materyaller ve modern tekniklerle desteklenmiş eğitim içerikleri oluşturularak, proje binasında yöredeki çiftçiler Osmanlı Çileği yetiştiriciliği konusunda bilgilendirilecekler. 

Erdemir Hakkında:
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisidir. Erdemir’in bünyesindeki şirketler; yassı ve uzun çelik üreten İsdemir, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan Erdemir Maden, Romanya'da silisli çelik üreten Erdemir Romanya, Erdemir şirketlerine mühendislik yönetimi hizmeti veren Erdemir Mühendislik ile sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan Erdemir Çelik Servis Merkezi’dir. Erdemir’in ayrıca Singapur’da Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini yürüten “Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd” isimli bir ofisi bulunmaktadır. Yabancı sermayenin Türkiye ile Erdemir ve İsdemir’e güveninin göstergesi olan uluslararası ortaklık, İsdemir Linde Gaz Ortaklığı Anonim Şirketi adı ile 2016 yılında kurulmuştur. 2006 yılında OYAK bünyesine katılan Erdemir, bağlı ortalıklarıyla birlikte, toplam varlıkları açısından Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarındandır. 

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