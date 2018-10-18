Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98902
ALTIN
218.539
DOLAR
5.5558
STERLİN
7.2646
EURO
6.4007
banner287

Enflasyonla Topyekün Mücadeleye tam destek

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi olarak, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz! Devletimiz ve halkımızın her zaman yanında olma bilincini taşıyarak hizmet sunduğumuz Okan Sağlık Kuruluşlarımızda alınan sağlık hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulamasına gidiyoruz.

Enflasyonla Topyekün Mücadeleye tam destek

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi olarak, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz! Devletimiz ve halkımızın her zaman yanında olma bilincini taşıyarak hizmet sunduğumuz Okan Sağlık Kuruluşlarımızda alınan sağlık hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulamasına gidiyoruz.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:01
3425 Okunma
Enflasyonla Topyekün Mücadeleye tam destek

Enflasyonla mücadele, ancak özel sektörün ve kamunun birlikte hareket etmesi ile amacına ulaşır. Okan Sağlık Grubu olarak biz de, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın teşvikleriyle hayata geçirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek verme kararı aldık. Bünyemizde bulunan; İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Tuzla-Acıbadem, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Tuzla-Mecidiyeköy’de geçerli olmak üzere sağlık hizmetlerimizde yılsonuna kadar yüzde 10 indirime giderek üzerimize düşeni yapacağız.

Halkımızın Yanında Olmak En Önemli Görevimiz!

Açıldığımız günden itibaren, etik ilkelerimiz; alanında uzman akademik kadromuz, dinamik ekibimiz ve son teknoloji cihazlarımız ile birleştirerek dünya standartlarında kaliteli, güvenilebilir, eşit ve hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunmaktır. İlk günden itibaren insani değerleri önemseyerek, hasta sağlığı ve güvenliğine önem veriyoruz. Programa destek olan ilk sağlık kuruşu olarak, milletimizin menfaatine olan her türlü kararın destekçisi olmak, bizim vazifemiz. Bu nedenle, enflasyonla topyekün mücadelede biz de varız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilenebilir enerji sektörünün lider paydaşları İstanbul’da buluştu!
Yenilenebilir enerji sektörünün lider paydaşları İstanbul’da buluştu!
İbrahim Polat’ın memleketi Erzurum’ DA Ege Seramik rüzgarı!
İbrahim Polat’ın memleketi Erzurum’ DA Ege Seramik rüzgarı!
Demirören Enerji Grubu’ndan Enflasyonla Topyekün Mücadeleye Tam Destek!
Demirören Enerji Grubu’ndan Enflasyonla Topyekün Mücadeleye Tam Destek!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim