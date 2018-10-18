Enflasyonla Topyekün Mücadeleye tam destek

Enflasyonla mücadele, ancak özel sektörün ve kamunun birlikte hareket etmesi ile amacına ulaşır. Okan Sağlık Grubu olarak biz de, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın teşvikleriyle hayata geçirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek verme kararı aldık. Bünyemizde bulunan; İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Tuzla-Acıbadem, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Tuzla-Mecidiyeköy’de geçerli olmak üzere sağlık hizmetlerimizde yılsonuna kadar yüzde 10 indirime giderek üzerimize düşeni yapacağız.

Halkımızın Yanında Olmak En Önemli Görevimiz!

Açıldığımız günden itibaren, etik ilkelerimiz; alanında uzman akademik kadromuz, dinamik ekibimiz ve son teknoloji cihazlarımız ile birleştirerek dünya standartlarında kaliteli, güvenilebilir, eşit ve hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunmaktır. İlk günden itibaren insani değerleri önemseyerek, hasta sağlığı ve güvenliğine önem veriyoruz. Programa destek olan ilk sağlık kuruşu olarak, milletimizin menfaatine olan her türlü kararın destekçisi olmak, bizim vazifemiz. Bu nedenle, enflasyonla topyekün mücadelede biz de varız.