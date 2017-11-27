Ender Saraç, Dilek Hanif, Ali-Aysun Kocatepe ve Özgün bu haftanın yıldızları

Türkiye’de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda çalışmalarıyla bilinen Ender Saraç, Ankaralılara doğal yollarla sağlıklı olmanın tüyolarını verecek. Söyleşi 28 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

Aysun-Ali Kocatepe, şarkıcı Özgün’ü konuk edecek

Her hafta Çarşamba günü farklı bir konukla izleyenlerin karşısına çıkan ünlü çift, 29 Kasım’da sevilen şarkıcı Özgün ile birlikte gerçekleştireceği söyleşide yine hem söyleyecek hem de sohbet edecekler.

Moda’nın yıldızı Dilek Hanif

Yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliği ile Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış olan ve Türk moda tarihinin öncülerinden kabul edilen Dilek Hanif, 30 Kasım Perşembe günü ANKAmall’da modaseverlerle bir araya gelecek.

Hafta içi hemen her gün ziyaretçilerini alanında uzman bir ünlüyle buluşturan ANKAmall söyleşileri saat 18.00’de AVM zemin katta gerçekleşiyor.

Basın Bülteni