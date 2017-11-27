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Ender Saraç, Dilek Hanif, Ali-Aysun Kocatepe ve Özgün bu haftanın yıldızları

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:16
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Hafta içi hemen her gün Ankaralıları konusunun uzmanlarıyla buluşturan ANKAmall sağlık, moda, müzik söyleşileri yine ünlü isimlerle devam ediyor. ANKAmall söyleşileri birbirinden ünlü konuklarla devam ediyor. Sağlık, moda ve müzik söyleşileri ziyaretçileri hem bilgilendiriyor hem de ünlü konuklarla birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Hafta içi hemen her gün bir ünlüyü ağırlayan söyleşiler bu hafta da önemli isimlerle gerçekleşecek. Ender Saraç, Dilek Hanif, Ali, Aysun Kocatepe ve Özgün bu haftanın ünlü konukları olacak.

Ender Saraç, Dilek Hanif, Ali-Aysun Kocatepe ve Özgün bu haftanın yıldızları
 Ender Saraç’la sağlıklı yaşam
Türkiye’de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda çalışmalarıyla bilinen Ender Saraç, Ankaralılara doğal yollarla sağlıklı olmanın tüyolarını verecek. Söyleşi 28 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

Aysun-Ali Kocatepe, şarkıcı Özgün’ü konuk edecek
Her hafta Çarşamba günü farklı bir konukla izleyenlerin karşısına çıkan ünlü çift, 29 Kasım’da sevilen şarkıcı Özgün ile birlikte gerçekleştireceği söyleşide yine hem söyleyecek hem de sohbet edecekler.

Moda’nın yıldızı Dilek Hanif
Yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliği ile Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış olan ve Türk moda tarihinin öncülerinden kabul edilen Dilek Hanif, 30 Kasım Perşembe günü ANKAmall’da modaseverlerle bir araya gelecek.

Hafta içi hemen her gün ziyaretçilerini alanında uzman bir ünlüyle buluşturan ANKAmall söyleşileri saat 18.00’de AVM zemin katta gerçekleşiyor.

Basın Bülteni
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