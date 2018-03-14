Emirates’ten Business Class uçuşlarına özel kampanya

Emirates Havayolu, 31 Mart 2018 tarihine kadar satın alınan Business Class biletlere, özel fiyat imkânı sunuyor. Yolcular, bu kampanya kapsamında satın aldıkları biletler ile 1 Mayıs- 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Dubai, Maldivler, Phuket, Tokyo ve Melbourne gibi Emirates Havayolu’nun popüler uçuş noktalarına çok özel fiyatlarla seyahat etme fırsatını yakalıyorlar.

Dünya standartlarındaki Emirates hizmeti kapınızda başlıyor

Business Class yolcuları, ücretsiz Özel Şoförlü transfer hizmeti için bilet alırken rezervasyon yapabiliyor. Böylece, 70'ten fazla şehirde havalimanından özel araba hizmeti ile havalimanına gidiş gelişlerde kolaylık yaşayabiliyorlar. Ayrıca yolcular, uçuş öncesinde havaalanındaki özel dinlenme salonlarında dinlenebiliyor, ardından Dubai'deki A380 terminalindeki salonundan direkt uçağa binebiliyorlar.

Tüm A380 ve Boeing 777 uçaklarında ücretsiz Wi-Fi bulunan Emirates, bu sayede yolcularının uçarken de internete bağlı kalmalarını sağlıyor. Ayrıca, cep telefonu kullanabilme ve veri dolaşımı hizmetleri sayesinde, ailesini ve arkadaşlarını aramak isteyen yolculara havada sınırsız bağlantı olanağı sağlanıyor.

Kişisel ekranlarda bulunan, ödüllü ice uçak içi eğlence sisteminde yeni dünyaları keşfedebilen yolcular, özel mini barda bulunan içecek ve atıştırmalıklarla yolculuklarını ev konforunda geçirebiliyor. Yolcular dinlenmek istediklerinde ise dokunmatik kumanda ile tam 180 derece düz hale getirilebilen koltuklar sayesinde uzun yolculuklarını uyuyarak geçirebiliyorlar.

Emirates’in Dünya çapında bölgesel lezzetlerle dolu, gurme yemeklerin bulunduğu geniş menüsünden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hatta özel bir diyetiniz varsa öncesinden havayolunu bilgilendirip size uygun yemeği talep edebiliyorsunuz. Yemeklerinizle birlikte ücretsiz alkollü, alkolsüz içkiler, sıcak ve soğuk içecekler arasından da seçim yapabiliyorsunuz.

2.500’den fazla eğlence kanalı elinizin altında…

Yolculuk boyunca, koltuğunuzda bulunan 23 inç’lik kişisel ekranınızda, 2.500’ün üzerinde kanala sahip uçak içi eğlence sistemi ice yer alıyor. Pek çok dil seçeneği ile sunulan ice’da, en yeni ve en iyi filmleri, kaçırılmaması gereken TV programlarını izleyip, radyo ya da çok zengin bir müzik arşivinden dilediğiniz şarkıları dinleyip, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ayrıca, bazı uçaklarda yer alan ice TV Live sistemi ile en yeni haberleri takip edip, tuttuğunuz takımın maçını bile izleyebiliyorsunuz.

Modern A380 Uçak İçi Dinlenme Salonunda sosyalleşin

Yerden 40.000 feet yukarıda harika bir ortamda diğer yolcularla tanışıp, daha sosyal bir oturma düzeni ve sohbet etmek için daha fazla açık alanın keyfini yeni A380 uçak içi dinlenme salonu ile çıkartmak mümkün. Yolcular, gurme kanepelerin, dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş şarapların ve sınırlı sayıda üretilen içkilerin yanı sıra barmen tarafından hazırlanan özel kokteyllerin keyfini çıkartırken, 55 inç LCD TV ekranı ve mükemmel surround ses sistemi ile diğer yolcularla birlikte önemli canlı yayınları takip edebiliyor.

Yenilenen Dubai Business Class Dinlenme Salonu

Emirates’in ayrıcalıklı yolcuları Emirates Dubai Business Class Dinlenme Salonu’nda bulunan üç yeni konsept ile daha gelişmiş bir deneyim yaşıyor. Havayolu, Business Class yolcularına, yeni yemek konseptleri ile farklı lezzetler, Costa Coffee ile barista, Voss Water ile sağlıklı seçenekler sunarken, Moët&Chandon ile ayrıcalıklı bir şampanya deneyimi yaşatıyor.

10 bin metrekareye yakın alanı ile yenilenen Business Class Dinlenme Salonu, 1.500’den fazla misafiri ağırlayabiliyor. Yeni dinlenme alanlarına ek olarak, çocuk oyun salonunun da iki katına çıkarıldığı Dinlenme Salonu’nda “Timeless Spa” bölümü de yenilenerek saç, güzellik ve terapi hizmetleri sunulmaya başlandı. Emirates’in Dinlenme Salonu’ndan faydalanabilen Business Class yolcuları, aynı zamanda duş alıp ferahlayabilir, sessiz alanlarda rahatlayabilir, en son haberler ve canlı spor müsabakaları ile gündemi takip edebilir ve ücretsiz Wi-Fi ile bağlantıda kalabilir.

Emirates ayrıca, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini geliştirmek için Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki seçkin Dinlenme Salonlarına erişimi genişletiyor. Emirates yolcuları artık küçük bir ücret karşılığında Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki lüks Dinlenme Salonlarını kullanabiliyor.

Fiyatlara tüm vergiler ve yakıt harçlarının dâhil olduğu kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini www.emirates.com.tr sitesi veya tüm Emirates ofis ve seyahat acenteleri üzerinden satın alabiliyor.