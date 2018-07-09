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Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Son verilere göre, 2018'in ilk çeyreği itibariyle 2 milyon 881 bin 967 adet e-imza üretildi. Mobil imza sayısı, 507 bin 183'e ulaştı. Toplamda 3 milyon 389 bin 150 elektronik sertifika üretildi.

Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı

BTK, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Son verilere göre, 2018'in ilk çeyreği itibariyle 2 milyon 881 bin 967 adet e-imza üretildi. Mobil imza sayısı, 507 bin 183'e ulaştı. Toplamda 3 milyon 389 bin 150 elektronik sertifika üretildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
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Elektronik imza sayısı yüzde 4,7 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılı ilk çeyrek Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Mart 2018 sonu itibarıyla, 2 milyon 881 bin 967 elektronik imza üretildi. Mobil imza sayısı 507 bin 183’e ulaştı. Toplamda 3 milyon 389 bin 150 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre elektronik imza sayısında % 4,7 artış, mobil imza sayısında ise % 3,1 yükseliş gerçekleşti.

E-dönüşüm projeleri ve artan farkındalık e-imza sayısına yansıdı

BTK verilerine göre, 2017 yılının son çeyreğinde 2 milyon 752 bin 738 olan elektronik imza sayısı, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artarak 2 milyon 881 bin 967’ye ulaştı. 2017’nin son çeyreğinde 492 bin 142 olan mobil imza sayısı ise yüzde 3,1 arttı. 507 bin 183 adet mobil imza üretildi.

E-imza ile maliyetler %50 azalıyor

Islak imzadan e-imzaya geçişin e-dönüşüm projeleriyle hızlandığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza kullanımın artışı kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlıyor. Şirketler, e-imza ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıplarını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor. Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan e-imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlanıyor.” dedi.

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