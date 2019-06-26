Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım'a büyük bir fark atarak İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde verdiği ilk sözü tuttu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde tapu değeri 302 bin ve 71 bin lira olan iki dükkanı, 120 bin ve 26 bin liralık iki arsası, 911 bin liralık meskeni, Büyükçekmece'de 248 bin liralık dükkanı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde 30 bin liralık evi ve 15 bin liralık damı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 256 bin, 313 bin, 165 bin ve 772 bin liralık dört arsası, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 210 bin liralık arsası bulunuyor.

Beylikdüzü'nde tapu değeri 145 bin lira olan dükkan, 185 bin liralık arsa, Büyükçekmece'de 572 bin liralık konut ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde 500 bin liralık mesken, Dilek İmamoğlu'nun üzerinde kayıtlı görünüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 254 bin liralık 2013 model cipi ve 8 bin lira değerinde silahı bulunuyor.

Banka hesaplarında ise Ekrem İmamoğlu'nun 979 bin lira, eşi Dilek İmamoğlu'nun 418 bin 869 lira olmak üzere toplam 1 milyon 397 bin 869 lira nakit parası yer alıyor.

841 BİN LİRALIK PIRLANTA SET-MUHTELİF ALTIN

Mal beyanında Dilek İmamoğlu'nun 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altına sahip olduğu bilgisi verildi.

Borç ve alacak bilgilerinin de yer aldığı beyanda, Ekrem İmamoğlu'nun Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin avro, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne 250 bin lira, Hasan İmamoğlu'na 1 milyon 913 bin lira borcu, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'den 3 milyon 603 bin lira alacağı bulunduğu aktarıldı.

Mal beyanında Ekrem İmamoğlu'nun 13 Ocak 1993 kurucu ortağı olduğu "İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi"nde yüzde 60 hissesi (4 milyon 200 bin lira sermaye) bulunuyor.

İmamoğlu ayrıca 5 Mayıs 2016'da çalışma hayatına başlayan SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı:

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Babasının mal varlığı: