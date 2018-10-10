EKOVİTRİN'DEN ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK

EKOVİTRİN DERGİSİ VE EKOVİTRİN.COM İNTERNET SİTESİ ‘ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE’’Yİ DESTEKLİYOR

Reklam fiyatlarımızı %20 indirim uyguluyoruz.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programı iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ konusunu Ekovitrin Dergisi özel dosya olarak Kasım sayısında ele alacak. Ekovitrin enflasyon ile mücadeleye destek veren ve yüzde 10 indirim kampanyasını başlatan firmaların sayfalarına taşıyor.

Ekovitrin dergisi ve ekovitrin.com haber sitesi de “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek veriyor. Reklam fiyatlarında %10 değil, %20 indirim uygulaması başlatıyor.

Reklam rezervasyonu için TEL : 0212 426 88 00pbx

ekovitrin@gmail.com



