EKOPAZAR'DA BU HAFTA

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 30 YIILIK BİRİKİMİYLE YURT DIŞINDA TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ŞAFAK GRUP, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. ŞAFAK GRUP, FRANKFURT’TA AÇTIĞI YENİ ŞUBESİYLE 53 MAĞAZA SAYISINA ULAŞTI. GRUBUN KURUCUSU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR BALIKÇI’YI FRANKFURT ŞUBESİNDE ZİYARET ETTİK VE HAZIR MUTFAK ÜZERİNE KEYİFLE İZLEYECEĞİNİZ BİR RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİNİN ALMANYA’NIN KÖLN KENTİNDEKİ MERKEZ CAMİİ, ALMAN TOPLUMUNUN DA İLGİSİNİ ÇEKEN MUHTEŞEM BİR ESER. EKOVİTRİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK, İNSANLARA HUZUR VEREN KÖLN MERKEZ CAMİİ VE KÜLLİYESİNİ ZİYARET ETTİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YAKLAŞIK 60 BİN ZİYARETÇİNİN GELDİĞİ AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL FUARI, SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. FUARDA DİKKAT ÇEKEN FİRMALARDAN BİRİ DE VEMPİ PLASTİK OLDU. PET’İ GIDAYLA BULUŞTURAN FİRMANIN 200’ÜN ÜZERİNDEN ÜRÜN ÇEŞİDİ BULUNUYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
BURSA, ULUSARARASI FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR. BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BLOK MERMER FUARI DA O ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİRİYDİ. YÜCE GRUP BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜCE MERMER, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDANDI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ MERMER YATAKLARINA SAHİP OLAN AFYONKARAHİSAR’DA 1988 YILINDAN GÜNÜMÜZE FAALİYET SÜRDÜREN GENÇLER MERMER, BURSA’DA DÜZENLENEN BLOK MERMER FUARINDA ÜRÜNLERİYLE GÖZ DOLDURDU. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
PVC SEKTÖRÜNDE YENİ BİR PERSPEKTİF OLUŞTURMAK AMACIYLA 20 YIL ÖNCE YOLA ÇIKAN KAVCI MÜHENDİSLİK, ÜRETİMİNİ YAPTIĞI KA-VE-CE-PEN MARKASIYLA PVC SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK KAZANDIRDI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL’UN TARİHÎ DOKUSU, MİSTİK HAVASI VE SAKLI KALMIŞ GÜZELLİKLERİYLE EN ESKİ YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN HALİÇ’TE, HUZUR, GÜVEN VE DİNGİNLİK İÇİNDE SEÇKİN BİR AİLE YAŞAMI, WE HALİÇ’TE BAŞLIYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE İKİ ŞUBESİYLE HİZMET VEREN DİVAN BÜRYAN ET LOKANTASI, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN DİLLERE DESTAN BÜRYAN KEBABINI MİSAFİRLERİNE SUNUYOR. BÜRYAN KEBABININ SIRRI EKOPAZAR’DA.
TURİZM CENNETİ ANTALYA’NIN GÖRÜLMEYE DEĞER İLÇELERİNDEN MANAVGAT’TA FAALİYET GÖSEREN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN MURATHAN GRUP’UN EN SON PROJELERİ EKOPAZAR’DA.
MANAVGAT’TA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ DE NENA YAPI. NENA YAPININ LEN SON FAALİYETLERİ EKOPAZAR’DA.
ANTALYA’DA FAALİYET SÜRDÜREN İNŞAAT FİRMALARINDAN BİRİ DE NERGİZ İNŞAAT. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH DÖĞER İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA.
EKONOMİNİN OLUMLU SEYRİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİĞİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR. TÜRKİYE’NİN BİRÇOK BÖLGLESİNDE YENİ YAPILAR YÜKSELİYOR. İSTİHDAMA KATKISIYLA DA ÖNE ÇIKAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN HİLAL BİR İNŞAAT’IN BİRBİRİNDEN ŞIK PROJELERİ EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /5 KASIM 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.01’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 5 KASIM 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.01’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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