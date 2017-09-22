EKOPAZAR'DA BU HAFTA

TÜRK MUTFAĞININ SEÇKİN LEZZETLERİ VE DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI GIDA FUARI FOOD İSTANBUL’DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU. CNR FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN FUARIN AÇILIŞINI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ YAPTI. FUARIN EN ÇOK İLGİ GÖREN STANDI TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN AVRUPADAKİ GURURU BAKTAT OLDU.
TÜRK GIDA DEVİ BAKTAT’IN 54 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR. BAKTAT’IN BAŞARI HİKAYESİNİ BAKLAN AİLESİNİN 2. KUŞAKTAN TEMSİLCİSİ OLAN MURAT BAKLAN EKOPAZAR’A ANLATTI.
ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN KARACA ZÜCCACİYE ZUCHEX ULUSLARARASI ZÜCCACİYE, HEDİYELİK EŞYA VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ FUAR’INDA KOLEKSİYONLARIYLA ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI. KARACA ZÜCCACİYE’NİN YENİ TRENDLERİNİ KARACA İCRA KURULU ÜYESİ BÜLENT ANLATICI EKOPAZAR’A AÇIKLADI.
HANIMLARIN MUTFAKTA İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN EMSANIN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARI EKOPAZAR’DA. EMSAN GENEL MÜDÜRÜ UĞUR KAYMAK, EMSAN’DAKİ DEĞİŞİMİ VE YENİ ÇİZGİLERİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN KARACA HOME, ÖZEL KOLEKSİYONLARIYLA MEKÂNLARIN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI. ZUCHEX ULUSLARARASI ZÜCCACİYE, HEDİYELİK EŞYA VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ FUARINDA ZİYARET ETTİĞİMİZ FİRMANIN EN SON TASARIMLARINI KARACA HOME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERHAN İNANGÜL EKOPAZAR’A ANLATTI.
İSTANBUL TÜYAP FUAR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “WORLDFOOD ISTANBUL” GIDA FUARI YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN SEKTÖRE YÖN VEREN FİRMALARI VE PROFESYONELLERİ BULUŞTURDU. GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERLE GIDA SEKTÖRÜNÜN ARANAN MARKALARINDAN BİRİ OLAN ALTAYLAR GRUP, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARI ARASINDA YER ALDI. FİRMANIN BAŞARISINI ALTAYLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIRIR EKOPAZAR’A ANLATTI.
BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZDA ELMA, ARMUT VE AYVA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN VE TÜRKİYE’NİN DE ÖNDE GELEN FİRMALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN ENGİN TARIM, WORL FOOD İSTANBUL FUARINDAKİ LEZZETLİ STANDIYLA ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.
FISTIK EVİ, SÜREKLİ YENİLİKÇİ VE MÜKEMMELİYETÇİ ÜRÜNLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR. ÇİKOLATA, LOKUM, HELVA, ŞEKERLEME, DONDURMA, BAKLAVA VE KURUYEMİŞ SEKTÖRLERİ İÇİN ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN FISTIK EVİ’NİN BAŞARISI EKOPAZAR’DA.
WORLD FOOD İSTANBULUN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ DE PREDO SAĞLIK ÜRÜNLERİ FİRMASIYDI. FİRMANIN BAŞARI ÖYKÜSÜ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’DE 30 MAĞAZASININ YANI SIRA, AVRUPA, AMERİKA, AFRİKA VE ASYA’DA BİRÇOK KONSEPT MAĞAZAYA SAHİP GİOVANE GENTİLE, TASARIMLARINI DÜNYA İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİNDE DÜZENLENEN MODA HAFTASINA KATILAN GİOVANE CENTİLE’NİN GÖZ ALICI TASARIMLARINI GIOVANE GENTILE VE GIOVANE G. DESIGNER GENEL MÜDÜRÜ ZAUR SAMEDOV EKOPAZAR’A ANLATTI.
Yorum Gönder