İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN LOKOMOTİF MARKALARINDAN ARTAŞ İNŞAAT, MERAKLA BEKLENEN AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER PROJESİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI. İSTANBULUN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ÜMRANİYE’DE YÜKSELEN PROJENİN SATIŞ OFİSİNDE DÜZENLENEN LANSMANLA ÖN SATIŞ DÖNEMİ DE BAŞLAMIŞ OLDU. PROJENİN AYRINTILARI EKOPAZAR’DA.
BREXİT SONRASI AVRUPA BİRLİĞİNİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR? ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE NELER YAŞANABİLİR? TÜM BU SORULARI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. DR. SEDAT AYBAR EKOPAZAR’A ANLATTI.
İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ AY YAŞANAN FIRTINA VE DOLU SEBEBİYLE YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENMİŞ, EN BÜYÜK HASARI İSE ARAÇLAR GÖRMÜŞTÜ. KAPORTALARI ÜZERİNDE CİDDİ GÖÇÜKLER OLUŞAN YAKLAŞIK 180 BİN ARAÇ SAHİBİ, SOLUĞU OTO SANAYİLERDE ALDI. İSTANBUL YENİBOSNA’DA, BOYA KULLANMADAN VE ARAÇLARIN ORJİNALLİĞİNİ BOZMADAN GÖÇÜKLERİ GİDEREN CARDENT OTO’NUN GELİŞTİRDİĞİ YÖNTEMLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KURBANLIK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? KURBAN ETİ NASIL MUHAFAZA EDİLİR? HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLABİLİYOR? BÜTÜN BU SORULARI, SELAM GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR ARTUĞ’A SORDUK, CEVAPLAR EKOPAZAR’DA…
YURTDIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK İŞADAMLARI, BULUNDUKLARI ÜLKELERİN EKOMOMİLERİNE KATMA DEĞER SAĞLARKEN, TÜRKİYE’YE DE DÖVİZ KAZANDIRIYORLAR. ALMANYA’DA ÜÇ ŞUBESİYLE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN MUSTAFA SARAY’IN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU AVANTAJLAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA…
Bu hafta, EKOPAZAR /13 AĞUSTOS 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.48’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 13 AĞUSTOS 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.48’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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