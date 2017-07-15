EKOPAZAR'DA BU HAFTA

ÜNİVERSİTE SINAV STRESİ GERİDE KALDI AMA ÖĞRENCİLER ŞİMDİ DE HANGİ ÜNİVERSİTEYİ TERCİH EDECEĞİM TELAŞINA DÜŞTÜLER. ÜNİVERİSTE HAYALİ KURAN BİNLERCE ÜNİVERSİTE ADAYI ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVVELİ HEYET BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN, KAMURAN ABACIOĞLU’NUNSORULARINI CEVAPLADI?
TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER DEİK'TE MASAYA YATIRILDI... TÜRKİYE IRAK İŞ KONSEYİ BAŞKANI EMİN TAHA'NIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA; İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİN ARTIRILMASI İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ.
ŞAHİNLER HOLDİNG GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE AVRUPA’YA AÇILIYOR. YENİ MARKASI ‘TURHAUS’ DİJİTAL EMLAK PLATFORMU’NU ALMANYA’DA TANITTI. ŞAHİNLER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL ŞAHİN, GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ HEDEFLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI…
ALMANYA’DA GELİŞTİRDİĞİ YAZILIMLARLA İŞ ORTAKLARINA KALICI ÇÖZÜMLER SUNAN D-LİNK SOFT YAZILIM FİRMASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI FEVZİ TALAZ, FİRMANIN FAALİYETLERİNİ EKOPAZARA ANLATTI.
ALMANYA’DA DÖRT ŞUBESİYLE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN MUSTAFA SARAY EKOPAZAR’A ALMANYADAKİ TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI.
İNŞA ETTİĞİ YAPILARLA ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİREN AKYAP İNŞAAT, AKTOWER İSMİNDEKİ YENİ PROJESİNİN TANITIMINI DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONUNDA YAPTI. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSA AKKAYA VE BAŞKAN YARDIMCISI ALİ AKKAYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN GECEDEN İZLENİMLER EKOPAZAR’DA…
TÜRKİYENİN TURİZM CENNETİ ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN VE ALTERNATİF TURİZM MODELİNİN ÖNCÜ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN AL BAHİR DELÜX OTEL, MUHAFAZAKÂR AİLELER İÇİN NEZİH BİR TATİL İMKÂNI SUNUYOR.
Bu hafta, EKOPAZAR /16 TEMMUZ 2017 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.48’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 16 TEMMUZ 2017 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.48’de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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