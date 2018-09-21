EKOPAZAR'DA BU HAFTA

KURLARDAKİ YÜKSELİŞ, TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BİR FIRSAT DÖNEMİNİ BAŞLATTI. ÖNDE GELEN FİRMALARIN MARKALI PROJELERİ, ÖZELLİKLE AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA CAZİP YATIRIM İMKÂNLARI SUNUYOR. SELENİUM MARKASIYLA İNŞA ETTİĞİ YAŞAM ALANLARIYLA ÖNE ÇIKAN AŞÇIOĞLU GRUBU’NUN ATAKÖY PROJELERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BU YIL 29.’SU GERÇEKLEŞTİRİLEN ZUCHEX FUARINDA EN SON TASARIMLARINI SERGİLEYEN KARACA ZÜCCACİYE, ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN 500’ÜN ÜZERİNDE FİRMANIN KATILDIĞI ZUCHEX 2018, SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINI BULUŞTURDU. RENGÂRENK NEVRESİM VE UYKU SETLERİNDEN AKSESUAR GRUPLARINA, HAVLU BORNOZ GRUBUNDAN, BAHÇE VE BALKON SERİSİNE KADAR YÜZLERCE ÜRÜNÜ TÜKETİCİLERİYLE BULUŞTURAN KARACA HOME DA ZUCHEX 2018’DE YERİNİ ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
1971 YILINDAN GÜNÜMÜZE ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNÜN LİDER MARKALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN EMSAN, MUTFAKLAR İÇİN KULLANIŞLI VE PRATİK ÇÖZÜMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. TASARIM ODAKLI ÜRÜNLER GELİŞTİREN EMSAN, ŞIKLIĞI VE KALİTEYİ BİR ARADA SUNUYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
1947’TE KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE ÜRETİM FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN JUMBO, BUGÜN TÜRKİYE’NİN EN GÜVENİLİR MARKALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARDI. ESTETİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİYLE SOFRALARA VE MUTFAKLARA İLHAM VEREN ÜRÜNLER TASARLAMAK VİZYONUYLA HAREKET EDEN JUMBO, ZUCHEX 2018’DE EN SON ÜRÜNLERİNİ TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 'SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ FUARI SAHA EXPO 2018 SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINI BULUŞTURDU. FUARIN KATILIMCILARINDAN BERDAN CİVATA, TÜRKİYE’NİN MEGA PROJELERİNİN ÖNEMLİ ÇÖZÜM ORTAKLARI ARASINDA YER ALIYOR. YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN ŞEMSİ İLE FİRMANIN EN SON PROJELERİNİ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
EĞER SİLAHLARA MERAKINIZ VARSA BU HAFTA EKOPAZAR’I SAKIN KAÇIRMAYIN. SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ FUARI SAHA EXPO 2018’E EN SON TASARIMLARIYLA KATILAN CANİK ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKIYE’NIN SON DÖNEMDE BÜYÜK ÖNEM VERDIĞI UZAY VE HAVACILIK ALANINA BILGI, BIRIKIM VE TECRÜBESIYLE YATIRIM YAPAN STM, ILK MILLI MIKRO UYDU LAGARI VE GEMILERIN ULUSLARARASI SULARDA GÜVENLI ILETIŞIMINI SAĞLAYAN NANO UYDU PIRISAT’LA SAHA EXPO 2018’DE DİKKAT ÇEKTİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARAN YAZKAR SAHA EXPO 2018’DE BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ŞİRKETİ PROGRUP, KANADA’DAKİ TÜRK TOPLUMUNUN KAZANIMLARINI ARTTIRABİLMEK AMACIYLA FAALİYET SÜRDÜREN WORLD 17 İLE İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İMZASINI ATTIĞI PROJELERLE İNŞAAT SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ HALİNE GELEN KILIÇ İNŞAAT SİLİVRİ MEYDAN PROJESİYLE GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL KADIKÖY’DE SEYİTHAN MARKASIYLA KURULDUĞU GÜNDEN BERİ KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEDEN HİZMET VEREN SEYİTHAN İŞKEMBE, BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE GENELİNDE YAPTIĞI FAALİYETLERLE ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI’NIN NUSAYBİN İLÇE BAŞKANI MEHMET EMİN AYDIN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
MARDİN NUSAYBİN VE BÖLGESİNDE ÖNEMLİ PROJELER İNŞA EDEN AYTİMUR İNŞAAT, YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDÜLHAKİM AYTİMUR ÖNDERLİĞİNDE PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /23 EYLÜL 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.00’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 23 EYLÜL 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.00’de canlı olarak izleyebilirsiniz