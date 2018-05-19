EKOPAZAR'DA BU HAFTA

BALKANLAR, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA’YI KAPSAYAN GENİŞ BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK, DÜNYADA İSE 5 BÜYÜK İNŞAAT FUARINDAN BİRİ OLAN YAPI, İNŞAAT MALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI TURKEYBUİLD İSTANBUL, TÜYAP KONGRE VE FUAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENDİ. SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN TEPE BETOPAN ŞİRKETİ, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİYDİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ENDÜSTRİYEL KALIP ÜRETİMİ KONUSUNDA DÜNYANIN İLK ÜÇ ÜRETİCİSİNDEN BİRİ OLMA VİZYONUYLA HAREKET EDEN URTİM, İNŞAAT MALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI TURKEYBUİLD İSTANBUL’DA BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
Gurbetçiler plastik, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ KALEMLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN VE PAS PAYI ADI VERİLEN YARDIMCI ELEMANLARI ÜRETİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
POLİPARK MARKASIYLA PATENTİ KENDİSİNE AİT ELEKTROMEKANİK KATLI OTOPARK SİSTEMLERİ ÜRETEN POLİTEKNİK, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YAPI FUARINDA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ZERUJ İSMİYLE TANINAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ ZEHRA ÖZKAYMAZ, ÖRNEK BİR GİRİŞİMCİLİK GÖSTEREREK TÜRKİYE’NİN İLK KADIN ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ AÇTI. ZEYTİNBURNU’NDA HİZMETE GİREN ZERUJ PORT AVM’DE BULUŞTUĞUMUZ GENÇ GİRİŞİMCİYLE BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
DEKORATİF SÜSLEME ÜRÜNLERİ VE POLİÜRETAN PREKAST DIŞ CEPHE SÖVE İMALATI YAPAN POLURE, ÖZEL PROJELERE İMZA ATIYOR. FİRMA TURKEYBUİLD İSTANBUL’DA EN SON ÜRÜNLERİNİ TANITTI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA TAMAMLADIĞI BAŞARILI PROJELERLE YAPI SEKTÖRÜNDE ADINI DUYURAN DPS DEKOR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÖYLE BİR YAPI MALZEMESİ DÜŞÜNÜN Kİ, ENERJİ TASARRUFU YAPSIN, KOLAY UYGULANABİLSİN, ZAMANDAN TASARRUF SAĞLASIN, ÇOK AZ ALÇI VE SIVA KULLANIMI İLE MALİYETLERİ DAHA DA EKONOMİK HALE GETİREBİLSİN. EPS BLOCK FİRMASININ GELİŞTİRDİĞİ YAPI MALZEMESİ İŞTE BU İMKÂNLARI SUNUYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
İTHAL DUVAR KÂĞITLARI SEKTÖRÜNDE PROFESYONEL HİZMET VEREN WALL 2012, BÜNYESİNE BULUNDURDUĞU YÜZLERCE ÇEŞİT DUVAR KÂĞITLARIYLA ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
KİR TUTMAYAN, SU GEÇİRMEYEN, ALEV ALMAYAN, BÜKÜLEBİLEN, BİTİŞ YERLERİNDE MAKASLA KESİLEBİLEN, UYGULAMASI PRATİK VE OLDUKÇA HAFİF BİR MALZEMEOLAN QUE BRIQUE, TAMAMEN KUM VE DOĞAL PİGMENTLER KULLANILARAK EL İŞÇİLİĞİ İLE ÜRETİLİLİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
YAĞMURLU VE ÇEVRE KÖYLERİ KALKINDIRMA KOOPERATİFİ, KAHRAMANMARAŞ’IN ÜNLÜ GÖKSUN ELMASINI PAZARDA HAKETTİĞİ NOKTAYA GETİRMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
YEŞİLGÖZ DÖNGEL KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOP.
KAHRAMANMARAŞ’TA YEŞİLGÖZ DÖNGEL KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİ ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİ, 150 CİVARINDA PROJEDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KONUT SATIŞLARINDA 15 MAYIS İLE 15 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL FATİH’TE HİZMET VEREN GENÇ MODACI ŞEBNEM SÖNMEZ, TASARLADIĞI BİRBİRİNDEN ŞIK GELİNLİK VE ABİYE MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /20 MAYIS 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.05’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 20 MAYIS 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.05’de canlı olarak izleyebilirsiniz.