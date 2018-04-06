EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE YER ALAN BATI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'NİN DÜŞÜNCE KURULUŞU BATI PLATFORMU'NA, KONUŞMACI OLARAK KATILAN PROF. DR. KEREM ALKİN, VE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ BAŞKANI SEDAT AYBAR İLE ÖZEL SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KARACA ŞİRKETLER GRUBU BÜNYESİNDE YER ALAN EMSAN 45 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN BİR MARKA. BU YIL 13’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI İDEAL HOMEX EV EŞYALARI VE ZÜCCACİYE FUARINA KATILAN EMSAN, YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ. BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARIYLA EMSAN, BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL’DA BEŞ ŞUBESİYLE MİSAFİRLERİNE CAFE HİZMETİ VEREN ÇETİNOĞULLARI SİMİT CAFE, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. FİRMA, YAKIN ZAMANDA DÜNYAYA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ MARKALARI, MARBLE – ULUSLARARASI DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINDA BULUŞTU. FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ DE ÖZGÖL MARBLE OLDU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
YAKLAŞIK 50 YILLIK DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDEKİ TECRÜBESİYLE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN KARAMAHMET MERMER, MARBLE – ULUSLARARASI DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINDA GÖZ DOLDURDU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BLUNDUĞU KONUM İLE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN YANI SIRA YATIRIMLARLA DA GÜNDEN GÜNE GELİŞEN EGENİN YÜKSELEN DEĞERİ AYDIN VE BÖLGESİNDE FAALİYET SÜRDÜREN SADEBAL İNŞAATIN EN SON PROJELERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KONYA’DA FAALİYET SÜRDÜREN CAN BABA RESTORAN, MİSAFİRLERİNİN DAMAĞINDA UNUTULMAZ TATLAR BIRAKIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
AVRASYA TÜKETİCİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AVRASYA KALİTE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. TÖRENDE, EKOPAZAR GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞEREF ÖZATA’YA YILIN EN İYİ TV EKONOMİ PROGRAMCISI ÖDÜLÜ VERİLDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BU YIL ON BİRİNCİSİ DÜZENLENEN VE GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLERİN SERGİLENDİĞİ GÜNEŞ ENERJİSİ FUARI SOLAREX 2018’DE YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ. TÜRKİYE’DE YATIRIM GERÇEKLEŞTİREN HT SOLAR ENERJİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN ALBARAKA TÜRK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR. ALBARAKATÜRK, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BEŞ YILLIK YOL HARİTASININ PAYLAŞILDIĞI BİR BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ. DETAYLAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN HÜHNERHAUS İKİNCİ YILINI KUTLADI. KUTLAMALARDAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SEKİZİNCİ CİTY EXPO-ANTALYA ŞEHİRCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. BELEDİYECİLİĞİ GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE BULUŞTURMAYI HEDEFLEYEN FUARDA DİKKAT ÇEKEN STANTLAR ARASINDA 2A MÜHENDİSLİK FİRMASI DA VARDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SANAT İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLYAS ERTEMUR İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SİMA COUTURE KURUCUSU VE TASARIMCISI SİLVA ERKOÇ 4. ŞUBESİNİ PARİS’TE AÇTI. AÇILIŞTAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
NEVŞEHİR BÖLGE TARIMINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN NEVŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI SALİH ÇELİKBAŞ, PATATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI ANLATTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZARDA.
MALKARA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANI ERCAN SELVİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /8 NİSAN 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.45’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 8 NİSAN 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.45’de canlı olarak izleyebilirsiniz.