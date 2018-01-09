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EKOL, AĞINI İSVEÇ İLE GENİŞLETİYOR

Avrupa'nın en büyük intermodal lojistik sağlayıcılarından biri olma stratejisiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Ekol, ülke zincirine İsveç’i de ekledi. İsveç, Ekol’ün kendi tesisleriyle faaliyet göstereceği 16. ülke oldu. Bu ülkedeki operasyonlar “Ekol Nordics" adı altında yürütülecek.

EKOL, AĞINI İSVEÇ İLE GENİŞLETİYOR

Avrupa'nın en büyük intermodal lojistik sağlayıcılarından biri olma stratejisiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Ekol, ülke zincirine İsveç’i de ekledi. İsveç, Ekol’ün kendi tesisleriyle faaliyet göstereceği 16. ülke oldu. Bu ülkedeki operasyonlar “Ekol Nordics" adı altında yürütülecek.

09 Ocak 2018 Salı 10:32
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EKOL, AĞINI İSVEÇ İLE GENİŞLETİYOR

Yeni operasyon merkezi ile İskandinavya’yı; Türkiye, Orta Doğu ve Ekol’ün kendi şirketlerinin bulunduğu diğer ülkelerle yakınlaştıracaklarını ifade eden Ekol Nordics Bölge Direktörü Jarmo Halonen, bir sonraki aşamada tüm Avrupa ülkeleriyle bağlantı kurulacağını söyledi. 
Gothenburg’daki ofisle, pazarın tüm gelişimini destekleyebilecekleri bir noktadan çalışmaya başladıklarını belirten Halonen, “İki yıl içerisinde 30 çalışana sahip olmayı planlıyoruz. Hedefimiz; 2020 sonuna kadar yıllık 30 milyon Euro ciro elde etmek” dedi. 

Ekol’ün bu bölgedeki müşterilerine daha yakın olmak ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Nordics şirketinin kurulmasına karar verildiğini kaydeden Ekol Avrupa Genel Müdürü Wojciech Brzuska ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekol blok trenlerinden biri İskandinav ülkelerindeki yük hacimleri için hazırlanarak, Trieste’den  (İtalya), Kiel’e (Almanya) ulaşması sağlanıyor. Yakın gelecekte tren sayısını artırmayı planlıyoruz. Bu tren bağlantısıyla İskandinavya ile Güney Avrupa ve Türkiye intermodal taşımacılıkla birbirine yakınlaşacak. Ayrıca, 2018 yılının ikinci yarısında Akdeniz bölgesine çift yönlü deniz seferlerini başlatmayı düşünüyoruz.”

Ekol Nordics, İsveç operasyonlarında ilk etapta perakende, otomotiv, elektronik, kağıt ve ahşap sektörlerine yoğunlaşacak. Operasyonlarda; uluslararası FTL, LTL ve grupaj taşımacılığı hizmeti sunulacak.  
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:44
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