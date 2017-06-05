EĞİTİME KATKI EKONOMİYE KATKIDIR

SEKTÖRÜN HİZMETİNDEYİZ

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İftar Buluşması’nda konuşan PAGEV Başkanı Eroğlu, sektör olarak Avrupa’da birinci olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, Türk Plastik Endüstrisinin önümüzdeki dönemde üretim, ihracat ve büyümeye daha fazla katkı yapacağını söyledi. PAGEV olarak sektörün önünü açacak hizmetler sunduklarını anımsatan Eroğlu, yurt içi ve yurt dışında plastik firmalarının işini kolaylaştırmak adına her türlü adımı atmaya ve çalışmaları sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi. PAGEV üyeleri tarafından oy birliğiyle ikinci kez Başkan seçilmenin sorumluluğu ile daha etkin bir yol haritası çizdiklerini söyleyen Eroğlu, “Yönetimde olduğumuz dönem boyunca birçok ilke imza attık. PAGEV olarak bugün itibariyle düne göre artık çok daha güçlüyüz. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarımız ile Türk Plastik Endüstrisi’ni daha iyi noktalara taşımaya kararlıyız. Yeni dönemde, yeni yol haritasıyla sektörümüzün hizmetinde olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



BÜYÜMEMİZ SÜRÜYOR

“2017 yılının ilk çeyreğinde plastik sektörünü, iç pazar tüketimi sırtladı” diyen Eroğlu, “PAGEV tarafından hazırlanan rapora göre, Plastik Sektörü Ocak-Mart döneminde miktar bazında yüzde 14 artışla 2,3 milyon ton, değer bazında yüzde 11 artışla 8,8 milyar dolarlık mamul üretimine imza attı. Bu üretimin 2,1 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler ile tüketiciler tarafından iç pazarda tüketildi. İlk çeyrekte plastik sektörünün mamul ihracatı ise miktarda 389 bin ton, değerde 1 milyar 11 milyon dolar oldu” diyerek sektördeki büyümeye dikkat çekti.



Plastik sektörünün temsilcileri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen PAGEV İftar Buluşması’nda bir araya geliyorlar. Bu yılki iftar programını ‘Ramazan Paylaşmaktır’ mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiren PAGEV, sektör temsilcileri ve paydaşlarıyla bir araya geldi. Geleneksel iftar yemeğinde buluşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu yaptığı konuşmasında, “Bu yılki İftar Buluşmamız, ilk mezunlarını bu sene veren Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç plastikçilerinin katılımıyla daha da anlamlı hale geldi. PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olanlar, sektördeki nitelikli elaman açığının kapanmasında önemli rol üstlenecekler. Sektöre nitelikli eleman yetiştirecek iki farklı okulun kurulmasında imzası olan PAGEV olarak bizler, eğitime sağladığımız desteği bundan sonraki süreçte de arttırarak devam ettireceğiz. Bizler, eğitime verilen desteğin aynı zamanda ekonomiye katkı olduğunu düşünüyoruz. Nitelik, donanımlı bireylerin yetişmesi, katma değeri yüksek üretimin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan geçlerimiz, plastik sektörünün daha da güçlenmesini sağlayacaktır” dedi.