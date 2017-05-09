Egepen Deceuninck’ten İzmir’e 200 milyon TL’lik fabrika yatırımı

35 yıllık tarihiyle sadece Türkiye’de değil, global arenada da PVC sektörünün önde gelen markası Egepen Deceuninck, tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikasını İzmir’de faaliyet geçirdi. İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için 50 milyon Euro’luk bir yatırım yapıldı. Fabrika, 110 bin metrekare arazi üzerinde 30.000 m2 lojistik merkezi, arsa üzerine 22.300 m2 kapalı alan, üretim fabrikası ve idari alanı ile 80.000 m2 arsa üzerine 56.000 m2’lik kapalı alana kuruldu.

“Üretimi 100 bin ton ile iki katına çıkaracağız”

Egepen Deceuninck-Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün Çiçekçi fabrikanın açılış sürecini ve hedeflerini “Sektörümüz büyümesini sürdürmeye devam ediyor ve elbette sektörün gelişmesine dair gelecekte yeni yatırımların da yapılacağını tahmin ediyoruz. 2016 yılı Türkiye için zor bir yıldı. Ancak elbette ki kriz dönemleri her daim yeni fırsatlara olanak sağlayan bir süreç. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yeni fabrikamızın inşaatına 2015 yılında başladık. Şu an hizmet veren yeni fabrikamız 200 milyon TL’lik bir yatırımla faaliyete geçti. Bu fabrika ile İzmir’de 50 – 55 ton aralığında olan üretimimizi 100 bin tona, yani iki katına çıkaracağız. Yeni fabrikamız ile aynı zamanda birçok kişiye istihdam da sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar 33 milyon TL’lik bir ihracat hedefliyoruz.” sözleriyle değerlendirdi. Deceuninck Grubu’nun içerisinde bir numarada Türkiye’nin yer aldığını belirten Ergün Çiçekçi, “Deceuninck’in Türkiye’deki yatırımı, grup içindeki en önemli yatırımlardan biri. En büyük ciro sıralamasında da biz varız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yüzde 15’lik ihracat payımızı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek gelecek dönem planlarını dile getirdi.

Avrupa ve Amerika’nın en iyisi

Egepen Deceuninck’in çevreci yaklaşımını bir kez daha destekleyen fabrika, PV solar panel ve trigenerasyon sistemleri ile düşük enerji tüketim stratejisine dayalı yatırımlar ile inşa edildi. Fabrika aynı zamanda, çatıya biriken yağmur sularının proses suyu rezervlerinde tekrar kazanımı ve çevre yeşillendirmesinde kullanımı yapılacak şekilde tasarlandı. Bu kapsamda yağmur suyunu akıllı bir şekilde biriktiren fabrika, tüm su ihtiyacını bu havuzdan karşılıyor. Fabrika, tüm bu özellikleriyle tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikası olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda son teknoloji sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

Merkez üssü

Güneş enerjisinin de kullanabileceği fabrika, Deceuninck’in Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelişmekte olan pazarlardaki tüm faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca Türkiye merkezinden Şili ve Brezilya’ya giden malların tasarımı da bu merkezden yapılacak. Fabrikayla birlikte Deceuninck’in gelişen pazarlardaki merkez üssü Türkiye olacak.