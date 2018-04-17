EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİNDE HAYRETTİN UÇAK DÖNEMİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda ilk yarış Divan Başkanlığı için yaşandı. Divan Başkanlığı’na mavi liste Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu’nu aday gösterirken, sarı liste Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz’ü aday çıkardı. Yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığı’na Mustafa Türkmenoğlu seçildi.

Genel Kurulda konuşan Hayrettin Uçak, çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceklerini, bunu sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

“Manisa’dan Muğla’ya, Aydın’dan Denizli’ye, İzmir’den Balıkesir’e Egeli ihracatçılarımız bizim için çok değerli” diyen Uçak, “Üyelerimizin önerileri bizi bir adım öne götürecektir. Yönetimimizde ben değil biz olacağız. Çünkü bu birlik hepimizindir. Yönetim Kurulu olarak 2 ayda bir değişik illerde üyelerimizle istişare toplantıları yaparak önerileri alacağız. Yönetim Kurulu olarak bu önerilerin takipçisi olacağız. Bu ulvi görev için çok ama çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde dört yıldır başkanlık yapan ve görevi Hayrettin Uçak’a devreden Rıza Seyyar ise, “Asıl olan sektörümüzün sorunlarına çözüm üreten, birlikteliği koruyan ve ihracatın artırılması için çaba sarf eden yapıların oluşturulmasıdır. Ben de Hayrettin Bey gibi beni destekleyen, alın teri döken, koşturan, bütün arkadaşlarıma ayrıca genel kurula ilgi gösterip gelen ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı ve Hayrettin Uçak’ı tebrik eden ilk isim oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

EFLAKİ TARIMONG, GIRA ÜRÜNLERİ AKYKT.NAK.İNŞ TUR. VE PLS. SAN TİC. LTD. ŞTİ. – Hayrettin Uçak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu

MATEKS TARIM ÜR. GIDA ENERJİ. SAN VE TİC. AŞ. – Türkmen Türkmenoğlu

İDEAL TARIM VE GIDA ÜRÜN. SAN VE TİC. AŞ. – Emin Demirci

EGE HAZIR YİYECEK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. – Murat Ödül

KIRICILAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. – Mehmet Kırıcı

SANFORD GIDA TARIM İNŞ. TUR. SAN VE TİC. AŞ. – Martin Sanford

ETNA GIDA MAK. KİMYA AMB. MALZ.VE İNŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. – Mehmet Ata Özdemir

GÜLEÇ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – Hüseyin Vural Güleç

CENA DIŞ TİC. VE TARIM ÜRÜN. SAN. AŞ. – Cengiz Balık

YALICAN GIDA TARIM ÜR. NAKL.TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. – Sıdık Demircan

BUMEY GIDA TARIM NAK. HİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. – Hasan Yılmaz

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu

ARK KONSERVECİLİK YAPI İNŞ.TAR.ÜRN.ANJ.NAK.GIDA DNŞ HİZ.İTH.İHRSAN VE TİC.LTD.ŞTİ. – Kenan Unat

EŞME KONSERVECİLİK GIDA VE TAR. ÜRÜNLERİ SAN V TİC.LTD.ŞTİ. – Aydın Yıldırım

SEZAR GIDAÜRÜNLERİ İHR. AŞ – Özge Öz

Hayrettin Uçak kimdir?

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Hayrettin Uçak, 1963 yılında Siirt’te dünyaya geldi. 1974 yılında İstanbul’a göç etti. İstanbul’da çocukluk ve gençlik yılları sebze ve meyve ticareti ile geçti.

1984 yılından bu yana İzmir’de yaşayan Hayrettin Uçak, Uçak Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor. Hayrettin Uçak, Evli, iki çocuk, üç torun sahibi. Değişik dönemlerde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayrettin Uçak, 2014-18 yılları arasında ise İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye meyve sebze ihracatı açısından önemli gelişmelere ve yeni pazar girişimlerinde birçok başarıya imza atan Uçak’ın özellikle Ege Bölgesi ihracatını arttırma hedefleri için yaptığı yurtdışı ortaklıkları son dönemlerde etkisini göstermeye başlamıştır. 3 yıl üst üste Ege Bölgesi ihracat birinciliği ödülü kazanan Uçak, 2017 yılında ise Türkiye ihracat birinciliği ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızdan istihdam ödülü almaya layık görülen Hayrettin Uçak, her daim değerli üreticisinin ve çiftçilerinin yanında yer almaktadır. Hayrettin Uçak geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenmiştir.