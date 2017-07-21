EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla açıklarındaki 6,3 büyüklüğündeki depremin Batı Anadolu tektoniği içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ayvacık, Midilli ve Manisa'daki depremlerle ilişkili." dedi.

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin 11 saniye sürdüğünü ve doğu-batı uzanımlı Gökova fayının batı segmentinde meydana geldiğini bildirdi.

Ana şoktan sonra 100'ün üzerinde 4,6 büyüklüğüne erişen artçılar olduğunu aktaran Sözbilir, "Gökova fayı aynı zamanda bu havzayı kuzeyden sınırlayan ana fay olduğundan buna bağlı segmentlerde yeni ana şoklar gelişecektir." diye konuştu.

Yenilerini tetiklemesi olası görülen depremin Ege'de bir süredir yaşanan depremlerle bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Sözbilir, şunları söyledi:

"Batı Anadolu tektoniği içinde değerlendirilmesi gereken bir deprem. Bu depremi Ayvacık, Midilli ve Manisa'daki depremlerle ilişkilendirmek daha doğru olur. Batı Anadolu'da son 7 ayda meydana gelen depremler gerilim farkı oluşturuyor. Kabukta çok sayıda fay olduğu ve kabuk heterojen davrandığı için. Bu nedenle yeni ana şoklar gelişebilir ve bunlar deprem fırtınası yaratabilir. Depremin merkez üstünün yerleşim yerlerine uzak olması yıkıcı etsini azalttı."

Sözbilir, Ege Denizi'nde tarihsel dönemdeki depremler sonrası tsunami oluştuğunu anımsatarak, depremlerin böyle bir etkisinin de görülebileceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı