banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM

21 Temmuz 2017 Cuma 11:29
Bu haber 569 kez okundu

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir: "Bu depremi Ayvacık, Midilli ve Manisa'daki depremlerle ilişkilendirmek daha doğru olur" - "Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması yıkıcı etkisini azalttı"

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM
İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla açıklarındaki 6,3 büyüklüğündeki depremin Batı Anadolu tektoniği içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ayvacık, Midilli ve Manisa'daki depremlerle ilişkili." dedi. 

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin 11 saniye sürdüğünü ve doğu-batı uzanımlı Gökova fayının batı segmentinde meydana geldiğini bildirdi.

Ana şoktan sonra 100'ün üzerinde 4,6 büyüklüğüne erişen artçılar olduğunu aktaran Sözbilir, "Gökova fayı aynı zamanda bu havzayı kuzeyden sınırlayan ana fay olduğundan buna bağlı segmentlerde yeni ana şoklar gelişecektir." diye konuştu.

Yenilerini tetiklemesi olası görülen depremin Ege'de bir süredir yaşanan depremlerle bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Sözbilir, şunları söyledi:

"Batı Anadolu tektoniği içinde değerlendirilmesi gereken bir deprem. Bu depremi Ayvacık, Midilli ve Manisa'daki depremlerle ilişkilendirmek daha doğru olur. Batı Anadolu'da son 7 ayda meydana gelen depremler gerilim farkı oluşturuyor. Kabukta çok sayıda fay olduğu ve kabuk heterojen davrandığı için. Bu nedenle yeni ana şoklar gelişebilir ve bunlar deprem fırtınası yaratabilir. Depremin merkez üstünün yerleşim yerlerine uzak olması yıkıcı etsini azalttı." 

Sözbilir, Ege Denizi'nde tarihsel dönemdeki depremler sonrası tsunami oluştuğunu anımsatarak, depremlerin böyle bir etkisinin de görülebileceğini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.