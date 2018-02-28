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EGD, Anadolu'yla büyüyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Anadolu yapılanması çerçevesinde 15 temsilci belirlendi.

EGD, Anadolu'yla büyüyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Anadolu yapılanması çerçevesinde 15 temsilci belirlendi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:29
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EGD, Anadolu'yla büyüyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, derneğin ekonomisi güçlü kentlerde temsilcilerle faaliyet göstereceğini söyledi. Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde bir araya gelen temsilciler EGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan moderatörlüğünde kent ekonomilerinin durumunu ve bölgelerinde ekonomigazeteciliği konularında bilgi verdi.

Kaptepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan EGD Başkanı Toprak, Adana’dan Samsun’a, Tekirdağ’dan Gaziantep’e onlarca kentte EGD Temsilcileri’nin göreve başladığını belirterek, “Kent ekonomilerinin nabzını tutan arkadaşlarımızla yeni dönemde farklı etkinliklere imza atacağız. Mesleğimizin gelişmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren EGD, sadece medyanın merkezi İstanbul’da değil, Anadolu’nun her bölgesinde temsil edilecek. Bu dönem yönetim kurulumuzda Anadolu’dan bir arkadaşımıza görev verdik. Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Uluğtürkan, Anadolu’daki temsilcilerimizin artması, aralarındaki koordinasyonun sağlanması ve bölgelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili görev yapacak” dedi.

15 TEMSİLCİ GÖREVE BAŞLADI
EGD’nin, Mehmet Uluğtürkan’ın Adana, Osman Altınışık’ın Ankara, Ali Kenan Sertalp’in Bursa, Nevser Eraslan’ın Edirne, İhsan Senir’in Erzurum, Tülay Taşkın’ın Eskişehir, Cengiz Halil Çiçek’in Gaziantep, Dilek Gappi’nin İzmir, Şener Meral’in Kartepe, C. Uğur Özgöker’in KKTC, Mehtap Akbaş Çiftçi’nin Kocaeli, Olay Tan’ın Muğla, Murat Gürsoy’un Ordu, Cemil Ciğerim’in Samsun ve Orhan Koçyiğit’in Sivas temsilcisi olarak görevlendirildiğini belirten Toprak, “Yapılanmanın ekonomi gazeteciliğini gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Belirlediğimiz bu arkadaşlar kendi kentlerinin yanı sıra komşu kentlerini de temsil edecek. Ekonomisi güçlü diğer kentlerde de temsilci arkadaşlar belirleyerek Türkiye’nin tamamında olmayı hedefledik. Derneğimizin Anadolu’daki etkinliğini artıracak, oradaki meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.02.2018 14:04
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