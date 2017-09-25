Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sıkımı başladı

BALIKESİR (AA) - Bu yıl yaklaşık 20 bin ton üretimin beklendiği ve Türkiye'nin en erken zeytinyağı sıkımının yapıldığı yer Edremit Körfezi'nde, ilk zeytinyağı sıkıldı.

Edremit'te sezonun ilk zeytinyağının sıkıldığı fabrikada, AA muhabirine açıklama yapan Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, sezonun ilk yağını sıkmanın zeytinciler için yeni bir doğumun başlangıcı gibi olduğunu söyledi.

Semerci, zeytin hasadının üzerinden 24 saat geçmeden yağını çıkarttıklarını belirterek, "İçinde polifenoller dediğimiz zeytinyağının koruyucu özellikleri, iyileştirici özellikleri son derece yüksek oluyor erken hasat sıkımında. Eylülde zeytin sıkımı pek görülmemiştir. Ama bu yıl meyve zamanından önce olgunlaşmış. Bir de sulanan zeytin ağaçlarından olduğu için yağ sıkımına ve hasada bir süre daha erken başlandı." diye konuştu.

Erken hasattan son derece memnun olduklarını aktaran Semerci, şöyle devam etti:

"Bölgede zeytin rekoltesi çok güzel. Umuyorum Türkiye ihracatına önemli katkısı olur. Bölge halkına ve bütün ülkemize hayırlı, uğurlu, bereketli bir zeytin sezonu olsun. Bu barış ağacının altında, bu üründen daha çok faydalanırız umarım. Kasım-aralık aylarında 100 kilo zeytinden 20 litreye kadar yağ elde ediliyor. Bu ayda yapılan hasatta 100 kilo zeytinden 11-12 en fazla 15 litreye kadar yağ elde edebilirsiniz. Bu verim düşüklüğü gibi gelebilir ama kalitesinin yüksekliği o aradaki farkı kapatır. Meyve tam olgunlaşmadan, siyaha dönmeden elde edilen yemyeşil mis gibi kokusu olan yağları elde etmek için biraz erkence hasat etmemiz lazım. Biz de onu gerçekleştirdik."

Şu anda fiyatların tam belli olmadığını da hatırlatan Semerci, erken hasat zeytinyağının son tüketiciye 25 liradan ulaşacağını sözlerine ekledi.

Zeytin üreticisi ziraat mühendisi Mehmet Balcı da "Burada sıkılan zeytinler dün toplandı. Bugün buraya geldi ve hemen sıkılıp ambarımıza giriyor. Dolayısıyla da zeytinyağında hiç bozulma olmadan, zeytinde hiç bozulma olmadan taşıması gereken bütün güzel özellikleri içinde barındıran bir yağ üretiyoruz şu anda. Tüketicilerin yağın bu güzel özelliklerini bilmeleri, tanımaları arttıkça bizim yağımız da kıymetlenecek. Üretici de yağın en güzel şekilde üretildiği bu tarihlerde hasada başlayacak. Tabii bizim meyvemiz kışın toplanan bir meyve. Sonbaharda bu aylarda başlar, tahmin ediyorum ocak, şubat ayına kadar hasat sürer. Ben her zaman erken hasadı öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı