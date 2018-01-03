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E-Ticaret 2018’de Yüzde 40 Büyüme Hedefliyor

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Black Friday, 11.11 Bekarlar Günü, Siber Pazartesi gibi global indirim kampanyaları, Türkiye'de e-ticarete milyonlarca yeni müşteri kazandırdı”

E-Ticaret 2018’de Yüzde 40 Büyüme Hedefliyor

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Black Friday, 11.11 Bekarlar Günü, Siber Pazartesi gibi global indirim kampanyaları, Türkiye'de e-ticarete milyonlarca yeni müşteri kazandırdı”

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
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E-Ticaret 2018’de Yüzde 40 Büyüme Hedefliyor

Gençlerin ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle her yıl rekorlar kıran e-ticaret sektörü, 2018 yılında da yüzde 40 büyüme hedefliyor.

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2017 rakamları henüz açıklanmasa da Türkiye’nin e-ticaret hacminin 40 milyar lirayı aşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dijital pazar büyüklüğünün, her yıl nisan ayında Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nce (TÜBİSAD) açıklanan araştırma ile kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Kayral, şunları söyledi:

“Elimizde bir de banka ya da kredi kartıyla internetten yapılan harcamalara ilişkin veriler var. İnternetten ödenen vergiler, okul harçları gibi e-ticaret dışındaki harcamaları da kapsasa da büyüme oranı açısından TÜBİSAD’la neredeyse aynı sonuçları veriyor. 2015 ve 2016’da internetten kartlı harcamaların miktarı yüzde 32 ve yüzde 23 oranında artarken, TÜBİSAD’ın araştırmasında da e-ticaret pazarının aynı yıllarda yüzde 31 ve yüzde 24 oranlarında büyüdüğünü görüyoruz. Yani bankaların rakamları ile neredeyse aynı. 2017’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar yaklaşık yüzde 35 arttı. TÜBİSAD araştırmasında 2016’da 30,8 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, büyük ihtimalle aynı oranda artacak ve 40 milyar lirayı aşacaktır.”

-İndirim günlerinde müşteri sayısında patlama
Black Friday, 11.11 Bekarlar Günü, Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi global özel indirim günlerinde online alışverişe yoğun ilgi olduğunun altını çizen Kayral, şöyle devam etti:

“Bu özel günlerde tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Dünya çapında gerçekleştirilen kampanyalar Türkiye’de de karşılık bulmaya başladı. 2017’de online satışların yüzde 500 arttığı indirim günleri oldu. Milyonu aşkın kişi, bu indirim günlerinde ilk kez internetten alışveriş yaparak e-ticaretle tanıştı. E-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını gören bu yeni kitlelerin kazandıracağı ivmeyle 2018’de e-ticaret pazarı yüzde 40’a yakın büyüyecektir. Özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine önemli bir değişim yaşanıyor. Günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar”

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:26
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