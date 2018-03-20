Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116432
ALTIN
165.684
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5023
EURO
4.8176

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında Singapur beşinci kez birinci sıraya otururken, İstanbul 10 basamak gerileyerek 72. sırada yer aldı.

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında Singapur beşinci kez birinci sıraya otururken, İstanbul 10 basamak gerileyerek 72. sırada yer aldı.

20 Mart 2018 Salı 14:01
2422 Okunma
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünyanın en pahalı kentleri sıralamasını inceledi. Ajans Press’in The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Singapur beşinci kez dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında birinci oldu. İstanbul ise bu listenin 72. sırasında yer alırken, geçen yıla oranla 10 basamak gerilediği görüldü. Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Böylelikle, son 5 yıldır en pahalı kentler sıralamasında birincilik unvanını koruyan Singapur’u, geçen yıla göre beş basamak yükselen ve listenin ikinci sırasında yer alan Paris takip etti. Üçüncü sırada yer alan şehir ise Zürih olurken, 2017 raporunda ikinci sırada yer alan Hong Kong’un dördüncü sıraya gerilediği görüldü.İlk beşte yer alan son şehir de Oslo olarak belirlendi.


DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHRİ ŞAM
Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçtiğimiz yıl 3 bin 634 haber çıkışı tespit edildi. İstanbul dünyada 72. Sırada yer alırken,medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu.Öte yandandünyanın en pahalı kentlerine karşın, en ucuz şehirleri de; Şam(Suriye), Karakas(Venezuela), Almatı(Kazakistan), Lagos(Nijerya), Bangalore(Hindistan)olarak sıralandı. Buna bağlı olarak, dünyanın en pahala şehri Singapur ile en ucuz şehri Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 20.03.2018 14:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı
Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı
Jaeger-LeCoultre'un Memovox macerası
Jaeger-LeCoultre'un Memovox macerası
Aksa elektrik ve türk telekom güçlerini birleştirdi
Aksa elektrik ve türk telekom güçlerini birleştirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim