Dünyanın bütün mücevherleri İstanbul’da toplandı…

Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show açıldı. Açılışı Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Ayhan Güner, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz , Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı –İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atilla Atayık mehteran eşliğinde kurdela kesimi ile beraber yaptı.