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Dünyanın bütün mücevherleri İstanbul’da toplandı…

Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show açıldı. Açılışı Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Ayhan Güner, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz , Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı –İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atilla Atayık mehteran eşliğinde kurdela kesimi ile beraber yaptı.

Dünyanın bütün mücevherleri İstanbul’da toplandı…

Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show açıldı. Açılışı Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Ayhan Güner, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz , Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı –İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atilla Atayık mehteran eşliğinde kurdela kesimi ile beraber yaptı.

23 Mart 2018 Cuma 11:58
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Dünyanın bütün mücevherleri İstanbul’da toplandı…

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “33 yıldır organize ettiğimiz IstanbulJewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 1250’nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılıfuarlarından biri haline getirdik. Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için ‘Made in Turkey’ markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Türkiye mücevher ihracatının %80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz.

Istanbul Jewelry Show için 65 ülkeden Alım Heyeti geldi!

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleşiyor. Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanıyor.

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