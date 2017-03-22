İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla organize edilen Boğaz turunda, 450 down sendromlu çocuk, gökyüzüne renkli balon bıraktı.

İBB Sağlık Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından farkındalık amaçlı gerçekleştirilen Boğaz turunda, down sendromlu bireylerin onuruna özel bir yemek programı tertip edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, programda yaptığı açıklamada, down sendromuna dikkati çekmek ve bireyler ile ailelerine destek olmak amacıyla her yıl seminerlerden çalıştaylara, gezilerden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar çeşitli yelpazede etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Macit, engellerin aşılması için gerçekleştirdikleri faaliyetleri farkındalık adıyla bir güne sıkıştırmadıklarının altını çizerek, "Eğitimden kültür sanata, sporla rehabilitasyondan yasal haklara sosyal hayatın her kesitinde engellimizin, engelli ailesinin sorunlarına uzun vadeli kalıcı çözümler üretiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü eğitmenlerinin konser verdiği farkındalık organizasyonunda, down sendromlu bireyler ve aileleri, rengarenk balonları vapurun güvertesinden gökyüzüne bırakarak, down sendromuna dikkati çekti.

Yüzlerce balonun süzüldüğü İstanbul Boğazı, rengarenk balonlarla görsel bir şölen oluşturdu.

"İBB Down Sendromlular Boğaz Turu" vapuru, Kabataş İskelesi’nden başlayarak, Üsküdar, Beykoz Sarıyer ve Beşiktaş istikametinden sonra Kabataş’ta seferini tamamladı.

Anadolu Haber Ajansı