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DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR

thyssenkrupp Asansör Satıș Direktörü Burak Polatoğlu, dünya devi thyssenkrupp’un Türkiye pazarına 1999 yılında girdiğini söyleyerek, yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör konusunda Türkiye’de pek çok projeye imza attıklarını kaydetti.

DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR

thyssenkrupp Asansör Satıș Direktörü Burak Polatoğlu, dünya devi thyssenkrupp’un Türkiye pazarına 1999 yılında girdiğini söyleyerek, yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör konusunda Türkiye’de pek çok projeye imza attıklarını kaydetti.

15 Şubat 2019 Cuma 11:21
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DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR

Dünya devi thyssenkrupp, Mayıs 2018’de Kocaeli Dilovası’nda açtığı fabrikayla Türkiye’ye duyduğu güveni kanıtladı. Yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör konularında Türkiye’de pek çok projeye imza atan thyssenkrupp, 20 milyon Euro’ya mal olan fabrikada tedarik zincirini yerlileştirmeyi hedefliyor. 27 bin metrekarelik alanda kurulu yürüyen merdiven fabrikasında sadece Türkiye pazarı değil Doğu Avrupa ve Ortadoğu pazarına da yönelik üretim gerçekleştiriliyor. thyssenkrupp Asansör Satış Direktörü Burak Polatoğlu, thyssenkrupp’un Dilovası’nda açtığı fabrikanın, grubun Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Burak Polatoğlu, “Dilovası’nda açtığımız fabrikanın birinci hedefi, satış değil tedarik zincirimizi yerlileştirmek. Almanya ve Çin’deki mühendislerimiz, ürünlerin buradan satın alınması için firmaları eğitiyorlar. Mevcut tedarik zincirini yerlileştirmek için çalışıyorlar. Ürünlere Made in Turkey yazacağız” dedi.

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