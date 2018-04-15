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DOĞU GUTA HALKINA ACİL YARDIM

Beşir Derneği, Kızılay ve Diyanet Vakfı ile birlikte Doğu Guta’dan Fırat Kalkanı bölgelerine göç eden mazlum halkın temel insani ihtiyaçlarını karşılıyor. Güvenli bölgelere yerleştirilen 3 bin kişiye yemek, barınma ve kışlık yardımlar devam ediyor

DOĞU GUTA HALKINA ACİL YARDIM

Beşir Derneği, Kızılay ve Diyanet Vakfı ile birlikte Doğu Guta’dan Fırat Kalkanı bölgelerine göç eden mazlum halkın temel insani ihtiyaçlarını karşılıyor. Güvenli bölgelere yerleştirilen 3 bin kişiye yemek, barınma ve kışlık yardımlar devam ediyor

15 Nisan 2018 Pazar 23:26
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DOĞU GUTA HALKINA ACİL YARDIM

Suriye savaşının ilk yıllarından beri ülkedeki çeşitli bölgelerde gıdadan yakacağa, giyimden sağlığa, barınmadan sosyal markete pek çok insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Beşir Derneği, yardımların daha etkili ve daha güçlü bir şekilde gerçekleşmesi ve Türkiye’nin insani yardım gücünü bölge halkına daha fazla hissettirebilmesi düşüncesiyle Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda dün, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenli hale getirilen bölgelere yerleştirilmek üzere tahliye edilen 3 bin mazluma Kızılay ve Diyanet Vakfı ile birlikte sıcak yemek, çadır, yatak, battaniye, hazır konserve, ekmek gibi temel insani yardımlarda bulunan Beşir Derneği, çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Guta’dan tahliye edilen 3 bin mazlum, el-Bab’tan giriş yaparak Kızılay ve AFAD’ın Azez’in Elbil bölgesinde kurduğu kamp çadırlarına yerleştirildi. Göç eden ailelerin çadırlara yerleştirilmesi sırasında Kızılay ile koordineli çalışan Beşir Derneği, 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımında bulundu.

Beşir Derneği Yurtdışı Koordinatörü Abdülhakim Gökhan Bayram yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğu Guta’dan Fırat Kalkanı bölgesine göçlerin devam etmesi bekleniyor. Yeni gelenler için özellikle tek kişilik sünger yatak, battaniye, çadır altına sermek için 4×4 kilim veya halı, çocuk bezi, çocuk maması, bebe bisküvisi, hazır konserve, su, leğen, maşrapa, güğüm, bardak gibi plastik mutfak araç ve gereçleri el ve banyo sabunu, sıvı deterjan, şampuan gibi acil ihtiyaçlar oluyor. Türk halkının, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerini esirgemeyeceğini biliyor, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

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