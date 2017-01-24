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Doğu Anadolu'da kayak keyfi

24 Ocak 2017 Salı 14:44
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Hakkari ve Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenciler ve vatandaşlar, kayak merkezlerini doldurdu

Doğu Anadolu'da kayak keyfi
HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenciler ve vatandaşlar, kayak merkezlerine adeta akın etti.

Hakkari'de tatil dolayısıyla öğrenciler, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın heyecanını yaşadı. 

Bazı anne ve babalar da çocuklarıyla kayarak ve mangal yaparak eğlenceli zaman geçirdi. 

Kayak merkezinin müdürü Yaşar Koparan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla merkezde yoğunluk yaşandığını söyledi.

 Hakkari ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafirleri ağırladıklarını anlatan Koparan, "Özelikle ailelerin  çocuklarını karne hediyesi olarak buraya getirmesi çok güzel oldu." dedi.

- Bitlis'te öğrencilere kayak eğitimi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca başlatılan etkinlik kapsamında, yarıyıl tatili boyunca öğrencilere kayak eğitimi veriliyor.  

 Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Rahva Bölgesi'ndeki pistte verilen kayak eğitimine 60 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Etkinliği öğrencilerin yarıyıl tatilini değerlendirmeleri için düzenlediklerini belirten Özkan, "İlgili kurumların iş birliğiyle derslerinde başarılı ve dezavantajlı 60 öğrenci belirlendi. Kayak elbisesi ile kayak takımları kullanımlarına sunuldu ve kayak eğitimi aldıkları bölgede rahat edebilmeleri için tüm imkanlar sağlanacak." diye konuştu.

Tatvan'daki kayak pistlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Anadolu Haber Ajansı
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