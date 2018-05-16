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Doğtaş’tan Haziran’da yurtdışı atağı

Global pazardaki konumu her yıl güçlenen Doğtaş, ihracata yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, önümüzdeki ay 11 yeni satış noktasını hizmete açacak. Açılışlar yaz boyunca da sürecek.

Doğtaş’tan Haziran’da yurtdışı atağı

Global pazardaki konumu her yıl güçlenen Doğtaş, ihracata yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, önümüzdeki ay 11 yeni satış noktasını hizmete açacak. Açılışlar yaz boyunca da sürecek.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
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Doğtaş’tan Haziran’da yurtdışı atağı

Mağaza zincirine önemli halkalar ekleyen Doğtaş, yurtdışındaki yatırımlarını hızla sürdürüyor. Haziran ayında Liberya, Lübnan, Kazakistan, İsviçre, Libya, Kıbrıs, Azerbaycan ve Pakistan’daki 4 satış noktası olmak üzere 11 yeni mağazayı hizmete açmış olacak. Ağustos’ta Sudan, Eylül ayında da Nijerya’da mağaza açacak olan Doğtaş, yıl sonuna kadar hem mevcut pazarlarda konumunu güçlendirmeyi hem de yeni ülkelere giriş yapmaya planlıyor.

Şirket olarak ihracatta yaşanan güzel gelişmelerin ülkeye de pozitif değer kazandırdığını vurgulayan Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes; “Mevcut durumda 31 mağazamız açılış sürecinde. Yurtdışı satışlarımızı güçlendirmek için yeni iş birliklerine imza attık; İtalya’daki yeni iş ortağımız 55 zincir mağazasında markamız Lova Sleep ürünlerinin satışı ve dağıtımını yapacak. İlk etapta İtalya’ya 15 tır ürün sevkiyatını gerçekleştiren şirketimiz, Ağustos ayında da tüm satış noktalarında Lova Sleep markasını konumlandırmış olacak. Bu ülkemiz için de gurur duyulacak bir gelişme. Doğtaş, Kelebek, Lova Sleep olmak üzere; 3 markamızda da iddiamızı koruyoruz. Projeli işler tarafında önemli siparişlerimizin imalatını ilk çeyrekte tamamladık. Bu siparişlerin ciromuza yansımasını ikinci çeyrekte göreceğiz. Hem yurtiçi hem yurtdışındaki çalışmalarımızla, 2018 yılını geçen yılki performansımızın üzerinde tamamlamak istiyoruz.” dedi.

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