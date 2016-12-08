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Dijital reklamcılıktan 27,5 milyar liralık katkı

08 Aralık 2016 Perşembe 15:46
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IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kurşun: Türkiye'de dijital reklamcılık 2015 yılında 1,26 milyonluk istihdam yaratmış ve ekonomiye 27,5 milyar lira katkı sağlamıştır.

Dijital reklamcılıktan 27,5 milyar liralık katkı
İSTANBUL (AA) - Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, "Türkiye'de dijital reklamcılık 2015 yılında 1,26 milyonluk istihdam yaratmış ve ekonomiye 27,5 milyar lira katkı sağlamıştır." dedi. IAB Türkiye'nin, IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinin desteğiyle yürüttüğü Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması dijital reklamın ekonomiye katkısını ortaya koydu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurşun, IAB Türkiye olarak araştırmayı iki yılda bir tekrarlamayı ve benzer çalışmalarla dijitalin etkisini daha iyi anlatmayı planladıklarını söyledi. Kullanıcı sayısının artmasının dijital platformların reklam mecrası olarak gücünü pekiştirdiğini belirten Kurşun, "Bunun yansımaları dijital reklam yatırımlarında açıkça görülüyor. Avrupa'da 2015 yılında ilk kez dijital reklam yatırımları 30,7 milyar avroya ulaşarak televizyonu geride bıraktı." ifadelerini kullandı. Kurşun, her iki kişiden birinin internete erişebildiğini ve Türkiye'de ise ölçümlerin Ekim 2016 raporuna göre 12 yaş üstü 31 milyon aktif internet kullanıcısı olduğunu kaydetti. Startup'ların geleneksel iş yapma modellerini değiştirdiğini ve dijitale dönüştürdüğünü belirten Kurşun, "Örnek verecek olursak; Hilton'dan daha büyük marka değerine sahip Airbnb'den bahsediyoruz. Airbnb şirketinin bir tane otel odası yok veya Uber'e baktığımız zaman herhangi bir araca sahip olmadan 50 milyar dolarlık pazar değerine sahip." şeklinde konuştu. Kurşun, "Dijital ekonomi dünya ekonomisinin yüzde 22,5'ini oluşturuyor. Google'da aranan kelimelerin dağılımına bakıldığında 2016 yılı itibarıyla global anlamda zirveye çıktığı görülüyor." ifadelerini kullandı. Kurşun, dijital ekonominin sadece rakamsal büyüklükleriyle değil ekonominin bütünüyle ilgili konumu ile ele alınması gerektiğini belirtti. Kurşun, "Türkiye'de dijital reklamcılık 2015 yılında 1,26 milyonluk istihdam yaratmış ve ekonomiye 27,5 milyar lira katkı sağlamıştır" yorumunda da bulundu.  

Dijital ekonominin başka rekabet alanları sağlayabildiğini belirten Kurşun,"Bize bambaşka iş yapış şekilleri sunabilir. Dijital reklam dediğimiz zaman internet üzerindeki farklı platformlarda farklı satın alma yöntemleri arasında ilan, arama motorları reklamları, oyunlar ve diğer unsurlar söz konusu." dedi. Kurşun, 5 yıl içerisinde bilinen markaların piyasa değerinin dijital üzerinden oluşacağının öngörüldüğünü de kaydetti. Kurşun, "Bu vizyonla dijital dönüşüm için doğru ortamı yaratmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ise dijital reklamla tetiklenen dijital ekonomi kavramının işletmelerde köklü değişikliklere yol açacağını vurguladı. Toker, "Veriyi okuyup analiz edebilen, IT ve pazarlama becerilerine sahip gençlere dijital dünyada daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Üniversite olarak bu ihtiyacı karşılamak için sektörel iş birliklerini önemsiyor ve tüm üniversitelerin, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları geliştirilmesinin gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.


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