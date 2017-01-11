Derede mahsur kalan kamyon şoförü kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de kar ve yağmur sularıyla dolan dere yatağındaki yoldan kamyonla geçmek isterken aracın devrilmesi sonucu mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Salih Cömert, yönetimindeki 33 DAP 63 plakalı bakliyat yüklü kamyonla Deliçay Deresi'nden karşıya geçmek için dere yatağında bulunan yolu kullanmak istedi.

Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle debisi yükselen derede suya kapılan araç, akıntıda kayarak devrildi. Aracın üzerine çıkarak boğulmaktan son anda kurtulan Cömert'i gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisleri dereye girerek sürücüyü kurtarırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de uzun uğraşlar sonucu aracı sudan çıkarttı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı