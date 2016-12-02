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Derbiye özel ücretsiz internet

02 Aralık 2016 Cuma 13:27
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Türk Telekom, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçında stadyumdaki tüm seyircilere 2 saat boyunca Wi-Fi'den ücretsiz internete girme fırsatı sunacak.

Derbiye özel ücretsiz internet
İSTANBUL (AA) -  Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine özel olarak 2 saat boyunca ücretsiz verilecek Wi-Fi hizmeti, operatör bağımsız, stada gelen tüm taraftarlar tarafından kullanılabilecek. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile "Ülker Stadyumu-Fenerbahçe" uygulamasını da anında cep telefonlarına indirebilecek. Böylece taraftarlar, uygulamaya yeni eklenen "desibel metre" ve "akıllı ekran" özelliklerini maç esnasında kullanabilecek. Bu sayede de Fenerbahçe taraftarları, hem ses ölçümü yapabilecek hem de uygulama üzerinden paylaştıkları mesajları stat içerisinde yer alan 200'e yakın akıllı ekranda görebilecek. Şu ana kadar 50 ülkeden Fenerbahçe taraftarının kullandığı uygulama aracılığıyla taraftarlar, tribünlerdeki anlık ses seviyesini ölçerken, stadyumdaki akıllı ekranlara da mesaj gönderebiliyor.




Anadolu Haber Ajansı
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