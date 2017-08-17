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Denizcilikte bu eğitimle binlerce kişiye iş imkânı!

17 Ağustos 2017 Perşembe 12:08
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Limancılık sektöründe nitelikli iş gücü için yatırım yapan TÜRKLİM’in KOSANO ile yaptığı işbirliğinden sektöre kalifiye elaman sağlanacak, binlerce kişi aldıkları eğitimle iş imkanına kavuşacak. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” projesiyle kurulan ‘Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi’ni yerinde inceledi.

Denizcilikte bu eğitimle binlerce kişiye iş imkânı!
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen, Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) işbirliği ile birlikte hazırlanan ve Türkiye de ilk olan proje kapsamında liman sektöründe kalifiye eleman açığının kapanması hedefleniyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” projesiyle kurulan ‘Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi’ni yerinde inceledi.

Denizcilik alanında çalışmak isteyenlere fırsat
Proje kapsamında liman işletmeciliğine yönelik simülatör eğitimlerinin verileceği merkeze yatırım yapan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan SELÇUK; ‘‘Bu proje TÜRKLİM ve KOSANO’nun haricinde limancılık sektörü için ayrı bir öneme sahip. Türkiye’nin özellikle deniz ticaretindeki stratejik konumu liman sektörünü de etkiliyor. Biz hem ülkemizin hem de gençlerimizin nitelikli iş gücü oluşması adına attığımız bu adımda liman sektörüne de yatırım yapıyoruz. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi ile ihtiyaç duyulan kalifiyeli istihdamı karşılamak amacıyla sadece mevcut çalışanlara değil, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de eğitimler düzenlenecek. Simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz makine ve teçhizat yardımlarıyla TÜRKLİM’in de bu projede var olması bizim açımızdan da çok gurur verici’’ dedi.

Liman işletmelerinde halen çalışanlar ile limancılık sektöründe yer almak isteyen gençlerin önemli ihtiyacına katkı sağlaması hedeflenen projenin toplam yatırımı 2,5 milyon TL. Ekim ayı başında projenin sona ermesi ile birlikte eğitime başlanacak. Eğitimi tamamlayarak yapılacak teorik ve performans sınavlarından başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Sertifikalarına sahip olarak nitelikli iş gücü olarak sektöre katılacaklardır.
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