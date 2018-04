DAIKIN, tasarımları ödül kazanmaya devam ediyor

2018 İklimlendirmenin öncü markası Daikin’in kalitesi ve üstün performansıyla benzersiz ürünleri dünyanın en büyük ve en prestijli tasarım yarışmalarında ödülleri toplamaya devam ediyor. Daikin, bu yıl 65’inci kez düzenlenen 2018 IF Tasarım Ödül Töreni’nde 5 ürünüyle birden ödül kazanarak tasarım alanındaki başarısını tescilledi. “Isıtmayı Yeniden Tasarladık” sloganıyla piyasaya sunulan Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi ise hem IF Tasarım Ödülü’nü hem de Red Dot Tasarım Ödülü’nü birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Daikin Avrupa Tasarım Merkezi ve Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nin üç yıl boyunca süren çalışmalarının sonunda geçtiğimiz yıl sektörle buluşan Daikin Kombi, bu yıl 65’incisi gerçekleştirilen IF Tasarım Ödülleri Töreni’nde ödül kazandı. Daikin Kombi ayrıca Red Dot Tasarım Ödülleri 2018’den de ödülle dönmeyi başardı. 40 cm.’lik eni, 59 cm’lik boyu, 25,5 cm.’lik derinliği ve sadece 27 kg.’lik ağırlığıyla segmentinin en küçük kombisi olma özelliğine sahip Daikin Kombi, kullanıcı ve çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Küçük boyutuyla dar alanlara dahi kolaylıkla sığabilen Daikin Kombi, estetik ve şık görünümüyle de beğeni topluyor.

DAIKIN IF VE RED DOT’TA ÖDÜLLERİ TOPLADI

Daikin’in aldığı ödüller Daikin Kombi’yle de sınırlı kalmadı. Daikin, özel patentli Bluevolution teknolojisine sahip, Reform 32 çevre dostu soğutucu akışkanla birlikte çalışan Daikin Altherma 3 Döşeme Tipi Isı Pompası, ince tasarımıyla dikkat çeken Daikin Altherma 3 Duvar Tipi Isı Pompası, yüksek performansı mükemmel tasarımla birleştiren Stylish Klima ve şık dış görünümü ve kullanım rahatlığıyla fark yaratan Ticari Kablolu Uzaktan Kumanda ürünleriyle hem IF, hem de Red Dot ‘ta ödüle değer bulundu. Uluslararası saygınlığa sahip IF Tasarım Ödülleri’nde markalar belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek ödüllendiriliyor. Bu yıl 65’incisi düzenlenen yarışmaya 54 ülkeden 6.400'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvurular, dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız uzmanlardan oluşan 63 kişilik güçlü bir jüri tarafından değerlendirildi. Ödüller, 9 Mart’ta Münih'teki BMW Welt'te düzenlenen törende sahiplerini buldu. 1955’ten beri düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri ise, tasarım dünyasının en köklü ve prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Ödüle değer bulunan ürünler, Red Dot Tasarım Müzesi’nde sergilenme imkanına erişiyor. Red Dot Tasarım Ödülleri’nin bu seneki kazananları 9 Temmuz’da gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.