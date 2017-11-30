Daikin, iklimlendirme profesyonellerini ‘Uzman Günleri’ ile bir araya getiriyor

İklimlendirme sektörünün lider ve yenilikçi kuruluşu Daikin’in, İstanbul Levent’te bulunan ve dünyada en büyük, Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan iklimlendirme deneyim merkezi Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da sektör paydaşlarına yönelik düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.



“Uzman Günleri” kapsamında, Ekim ayında gerçekleşen 8’inci seminere mimarlar, iklimlendirme sektöründe çalışanlar, mekanik taahhüt firmaları, makine mühendisleri ve Daikin çalışanları katıldı. Kültürel ve tarihi binaların iklimlendirilmesi konusunun ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını Daikin Solution Plaza Koordinatörü Uğur Sertan gerçekleştirdi. Sertan’ın fuha İstanbul hakkında bilgi verdiği sunumunun ardından, etkinliğin konuk konuşmacısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan, halen devam etmekte olan Mısır Çarşısı koruma uygulaması ile ilgili bilgi ve deneyimlerini fotoğraflar eşliğinde paylaştı. Mısır Çarşısı’nın tarih boyunca geçirdiği afetler sonrasında gerçekleştirilen renovasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylan, iklimlendirme cihazlarının tarihi dokuya zarar vermeden monte edilmesinin önemine değindi.



Seminerin son bölümünde ise, Daikin Teknik Departman Bölüm Müdürü Serhat Sarı "Invisible VRV (VRV-i)" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, Daikin’in VRV-i serisi hakkında bilgi verdi. Sarı, 24,5 cm genişliğe ve 20 cm derinliğe sahip serinin teknik alan, şaft boşluğu, bodrum kat, depo ve mutfak gibi alanlara monte edilebildiğini vurgulayarak, VRV pazarının en zarif ve en kompakt ürünü olduğunu söyledi. Sarı, yalnızca Daikin’de bulunan VRV-i’nin neredeyse tamamen gizlenebilme özelliği ile korunması gereken tarihi binaların iklimlendirmesi için de iyi bir çözüm olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar uzman rehberler eşiğinde Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’u gezerek, iklimlendirme teknolojilerini yerinde deneyimleme imkanı buldu.



Daikin Solution Plaza fuha İstanbul, sektörün ilgi alanları ve katılımcıların talepleri doğrultusunda seminer ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek etkinliklerin programı www.fuhaistanbul.com adresinden yayınlanacak.

Basın Bülteni