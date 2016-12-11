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"DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKLER"

11 Aralık 2016 Pazar 17:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin, "Şunu bilmeleri lazım ki bunlar yanında kalmayacak, bunları yanına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralananları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bu hastanede yoğun bakımda iki kişinin tedavisinin sürdüğünü ve şuurlarının açık olduğunu anlatan Erdoğan, çok kısa zamanda yoğun bakımdan çıkıp, odalarına geçeceklerini söyledi.

"Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık"
Şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan gazilerin tedavilerinin de hastanenin bir diğer bölümünde sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: 
"Haseki'dekiler bizleri umutlandırdı, rahatlattı. Buradakileri, doktorlarımızın da ifadesiyle iyi gördüm. Kendileri de zaten bunu ifade ediyorlar. İşin geneli itibarıyla baktığımız zaman 38 şehidimiz var, 155 yaralı söz konusu. Fakat burada üzerinde duracağımız en önemli konu, terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden hiç şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa, biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık. Biz şehadet makamına ermeyi, şereflerin en yücesi olarak kabul etmiş bir inancın, bir düşüncenin mensuplarıyız. Onun için de bundan çekinmek diye bir şey söz konusu değil. Bu vatan, bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların bu vatanda en ufak bir hissesi, payı söz konusu değildir. Çünkü bunların, bu vatana yönelik bir vatansever aşkları falan yok, milliyetperverlik diye bir aşkları yok."

"Daha ağır bedeller ödeyecekler"
Bursaspor-Beşiktaş maçında görevli polislerin, o maçın sağlıklı bir şekilde huzur içinde yapılsın, bütün seyirciler evlerine, şehirlerine uğurlansın diye orada bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Yani bir milli görevi yerine getiriyorlar. Otobüslerine binmek üzere hazırlıklarını yapan bu genç aslanlarımıza, çevik kuvvetin mensuplarına, bu el yapımı bomba yüklü araçla her iki noktada bunlar alçakça, kalleşçe saldırıyor. İçimizi sızlatan tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Allah'tan şifa, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Ama şunu bilmeleri lazım ki bunlar yanında kalmayacak, bunları yanına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler. Bunu bir defa bilmeleri lazım." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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