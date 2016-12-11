"DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKLER"

"Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık"
Şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan gazilerin tedavilerinin de hastanenin bir diğer bölümünde sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Haseki'dekiler bizleri umutlandırdı, rahatlattı. Buradakileri, doktorlarımızın da ifadesiyle iyi gördüm. Kendileri de zaten bunu ifade ediyorlar. İşin geneli itibarıyla baktığımız zaman 38 şehidimiz var, 155 yaralı söz konusu. Fakat burada üzerinde duracağımız en önemli konu, terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden hiç şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa, biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık. Biz şehadet makamına ermeyi, şereflerin en yücesi olarak kabul etmiş bir inancın, bir düşüncenin mensuplarıyız. Onun için de bundan çekinmek diye bir şey söz konusu değil. Bu vatan, bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların bu vatanda en ufak bir hissesi, payı söz konusu değildir. Çünkü bunların, bu vatana yönelik bir vatansever aşkları falan yok, milliyetperverlik diye bir aşkları yok."
Anadolu Haber Ajansı
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